İlkbaharın habercisi ilk cemre ne zaman düşecek?

İlkbaharın müjdecisi cemrenin kelime anlamı ve havaların ısınmasındaki rolü nedir? İlk cemre nereye ve ne zaman düşecek? İkinci ve üçüncü cemreler ne zaman düşecek? Doğa olayı cemre hakkında merak edilenler haberimizde… 

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  • 14.02.2022 11:32
  • Güncelleme: 14.02.2022 11:32
İlkbaharın habercisi ilk cemre ne zaman düşecek?

Cemre, köken itibariyle ateş, ateş parçası, kor anlamına gelen Arapça kaynaklı bir kelimedir. Anadolu’da ‘imre’, ‘imere’ veya ‘zemheri’ şeklinde de kullanılmaktadır. Soğuk kış günlerinin sonlanmasının habercisi olarak yavaş yavaş havaların ısınmaya başladığının kabul edildiği tarih olarak düşünülür. 

İLK CEMRE NEREYE ve NE ZAMAN DÜŞECEK? 

Yıllardır süregelen araştırmalara göre ilk cemre, 19-20 Şubat tarihinde havaya düşüyor. Yani 19 Şubat’tan sonra havaların yavaş yavaş ısınmaya başlayacağına inanılır. 

İKİNCİ ve ÜÇÜNCÜ CEMRE TARİHLERİ

Her yıl aynı tarihte gerçekleştiği düşünülen inanca göre ikinci cemre 26-27 Şubat’ta suya, üçüncü cemre ise 5-6 Mart’ta toprağa düşecek. İlk ve son cemrenin düşmesiyle, kar yağışı ve dondurucu soğukların geride kaldığına, sıcaklıkların yükselmeye başladığına ve ilkbahar havasına girildiğine inanılır. Meteoroloji tahminlerine göre de 19 Şubat’tan itibaren Kayseri ve yurt genelinde gündüz sıcaklığının en az 4 derece birden artması bekleniyor.
 

1ha

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