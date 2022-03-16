İlk oruç ne zaman tutulacak ve Ramazan Bayramı hangi günlerde?

2022 Ramazan ayına sayılı günler kala Müslümanlar, ilk oruç tutacağı günü ve Ramazan Bayramı'nın hangi günlere denk geldiğini merak ediyor. 

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  • 16.03.2022 10:04
  • Güncelleme: 16.03.2022 10:04
İlk oruç ne zaman tutulacak ve Ramazan Bayramı hangi günlerde?

Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün öne geliyor. 2 Şubat 2022’de üç aylar başlamıştı. Üç aylarda gizli Regaip Kandili 3 Şubat’ta ve Miraç Kandili 27 Şubat’ta kutlandı. Berat Kandili ise 17 Mart 2022 Perşembe (Yarın) kutlanacak. 
Müslümanların heyecanla beklediği oruç ayı Ramazan ise bu sene Nisan ayına denk geliyor. Müslümanlar ilk teravih namazını 1 Nisan 2022 Cuma akşamı kılacak. Gecesinde sahura kalkacak olanlar, 2 Nisan Cumartesi günü de ilk oruçlarını tutacak. Oruç ayı, 1 Mayıs Pazar günü son bulacak. 2 Mayıs Pazartesi günü ise Ramazan Bayramı’nın 1. günü.

RAMAZAN AYINDA ÖNEMLİ GÜN ve GECELER
Ramazan Başlangıcı: 2 Nisan 2022 Cumartesi
Kadir Gecesi: 27 Nisan 2022 Çarşamba
Ramazan Bayramı Arifesi: 1 Mayıs 2022 Pazar
Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs 2022 Pazartesi
Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs 2022 Salı
Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs 2022 Çarşamba

2022 YILI KURBAN BAYRAMI
Kurban Bayramı Arifesi: 8 Temmuz 2022 Cuma
Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz 2022 Cumartesi
Kurban Bayramı 2.Gün: 10 Temmuz 2022 Pazar
Kurban Bayramı 3.Gün: 11 Temmuz 2022 Pazartesi
Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz 2022 Salı
Hicri Yılbaşı - 30 Temmuz 2022 Cumartesi
Aşure günü - 08 Ağustos 2022 Pazartesi
Mevlid Kandili - 7 Ekim 2022 Cuma
 

1ha

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