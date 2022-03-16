İlk oruç ne zaman tutulacak ve Ramazan Bayramı hangi günlerde?

Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün öne geliyor. 2 Şubat 2022’de üç aylar başlamıştı. Üç aylarda gizli Regaip Kandili 3 Şubat’ta ve Miraç Kandili 27 Şubat’ta kutlandı. Berat Kandili ise 17 Mart 2022 Perşembe (Yarın) kutlanacak.

Müslümanların heyecanla beklediği oruç ayı Ramazan ise bu sene Nisan ayına denk geliyor. Müslümanlar ilk teravih namazını 1 Nisan 2022 Cuma akşamı kılacak. Gecesinde sahura kalkacak olanlar, 2 Nisan Cumartesi günü de ilk oruçlarını tutacak. Oruç ayı, 1 Mayıs Pazar günü son bulacak. 2 Mayıs Pazartesi günü ise Ramazan Bayramı’nın 1. günü.

RAMAZAN AYINDA ÖNEMLİ GÜN ve GECELER

Ramazan Başlangıcı: 2 Nisan 2022 Cumartesi

Kadir Gecesi: 27 Nisan 2022 Çarşamba

Ramazan Bayramı Arifesi: 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs 2022 Çarşamba

2022 YILI KURBAN BAYRAMI

Kurban Bayramı Arifesi: 8 Temmuz 2022 Cuma

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz 2022 Cumartesi

Kurban Bayramı 2.Gün: 10 Temmuz 2022 Pazar

Kurban Bayramı 3.Gün: 11 Temmuz 2022 Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz 2022 Salı

Hicri Yılbaşı - 30 Temmuz 2022 Cumartesi

Aşure günü - 08 Ağustos 2022 Pazartesi

Mevlid Kandili - 7 Ekim 2022 Cuma

