İlk kez ekimi yapılan kuru bezelyenin hasadı yapıldı

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden biri olan Yozgat'ta ilk kez deneme ekimi yapılan kuru bezelyenin hasadı yapıldı.

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  • 22.08.2022 09:35
  • Güncelleme: 22.08.2022 09:35
İlk kez ekimi yapılan kuru bezelyenin hasadı yapıldı
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Türkiye’nin önemli tarım merkezlerinden biri olan Yozgat’ta ilk kez deneme ekimi yapılan kuru bezelyenin hasadı yapıldı.

Yozgat’ta Nisan ve Mayıs aylarında ekimi yapılan Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Adana Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünce geliştirilerek tescillenen Deren ve Irmak isimli kuru bezelyelerin hasadı yapıldı. Kuru bezelye hasadı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personeli ve çiftçiler tarafından yapıldı.

Hasat sonrası açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, Yozgat’ın baklagil üretiminde ilk sıralarda yer aldığını söyleyerek, verimi artırmak için çiftçilere yönelik demonstrasyon faaliyetleri yürüttüklerini ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Adana Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen Deren ve Irmak isimli 2 adet kuru bezelye çeşidinin hasadını yaptıklarını da belirten Özkaya, “Yaptığımız bu ekimlerle kuru bezelye çeşitlerinin ilimiz ekolojik şartlarında kuru ve sulu olarak yetişme, gelişme ve verim durumlarını gözlemleyerek kayıt altına aldık. Gördük ki bu kuru bezelye çeşitleri, ilimiz şartlarında kuru olarak erken ekildiği ve iyi yağış aldığı takdirde yetişebilmektedir. Sulu şartlarda ise bitki gelişimi, boylanması, bakla bağlaması ve verimi daha iyi olmaktadır. Hasadı ise Ağustos ayında yapılabilmektedir. Hasat biçerdöverle yapılabildiği gibi ilimizde genelde mercimek hasadında olduğu gibi bezelye önce çiftçilerimizin mastar dediği tablalı çayır biçme makinası ile biçilmekte daha sonra ise patoslanabilmektedir. Bu ürünün zaman içinde yaygınlaşacağı ve iyi bir pazarının olacağını düşünmekteyiz. Pazar ve satış şartlarını ayarladıkları takdirde çiftçilerimize özellikle sulu şartlarda tavsiye ediyoruz. İlimiz için alternatif bir baklagil ürünüdür” dedi.

Yeni geliştiren kuru bezelyede muhafaza ve nakliye sorunlarının olmadığını da vurgulayan Özkaya, “Tarlada nohut ve mercimekte olduğu gibi iyice kurutulduktan sonra biçilerek hasat edilmekte ve kuru olarak depolanmaktadır. Bu durum hem işçilikten hem nakliyesinde hem de muhafaza ve depolanmasında çok önemli avantajlar sağlamaktadır” şeklinde konuştu.

İHA

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