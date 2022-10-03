İlim Yayma Cemiyeti Marifet Okulu 5. yılında

Kayseri İlim Yayma Cemiyeti eğitim-öğretimin her alanında, her yaş grubundan  öğrencilere destek olmaya devam ediyor.  İlim Yayma Cemiyeti, üniversite öğrencilerini en nezih ortamlarda barındırmak, kültürel- sanatsal gelişimlerini sağlamak için yıllardır çalışmalarına devam ediyor. 

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  • 03.10.2022 09:42
  • Güncelleme: 03.10.2022 09:42
İlim Yayma Cemiyeti Marifet Okulu 5. yılında

Cemiyet  ortaokul çocuklarının çok yönlü gelişimini sağlamak için ise  “Marifet Okulu”  isimli özgün bir programı hayata geçirmişti. 5. yılına giren  bu program 5,6,7. sınıf öğrencilerinin değerler eğitimi, sosyal-kültürel  etkinlikler ve sanatsal becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar içeriyor. Her bir kademe için iki yıllık müfredat uygulanmaktadır.

Kayseri İlim Yayma Cemiyeti, Marifet Okulu programı uygulamasında 5.yılına girdi.   25 hafta süren program, İlim Yayma Cemiyeti hizmet binasındaki eğitim mekanlarında gerçekleştiriliyor. 11-14 yaş grubuna yönelik çalışma, 12 kişilik sınıflar ortamlarında, üniversite öğrencisi olan rehber ve asistan öğreticilerle program uygulanıyor. 

Program içeriğinde iseTemel Dini Bilgiler, Kur’an-ı Kerim; Düşünce-Yorum, Sanat, Kişisel ve Sosyal Beceriler, Kültürel Geziler , Yaz ve Kış Kampları bulunmaktadır. Program cumartesi günleri 12:00-16:30 saatleri arasında yapılmaktadır.  Edindiğimiz bilgiye göre 14 Ekim’de başlayacak  programa  cemiyetin sitesi, sosyal medya hesapları ve iletişim kanalları ile ulaşılabilmektedir.

Cemiyetten yapılan açıklamada ise: “Marifet Okulu programı ismiyle müsemma, çocukların sadece bilişsel değil, ruhsal, bedensel gelişimleri ile birlikte zihin ve el becerilerini de geliştirecek çalışmalar yapılmaktadır. Alanında uzman öğreticilerle yapılan çalışmalar ,sınıf mevcutları sınırlı tutularak, öğrencilerle birebir ilgilenilerek yapılmaktadır. Ortaokul programı yanı sıra lise öğrencileri içinde özel ve özgün bir programı hayata. Ailelerimizin  ve çocuklarımızın teveccühü, eğitim kadromuzun hassasiyetleri ile , ahlaki ve irfani alanda çocuklarımızın yanında olmak, onların sosyal, kültürel ve ahlaki davranışlarına katkıda bulunmak, marifetli çocuklar yetiştirmek için programımızı başlatıyoruz.

14 Ekim’de  ortaokul ve lise öğrencileri için başlayacak programlar sizlerin desteği daha da büyüyecektir.

Ön-kayıtları http://www.iyckayseri.org/ adresinden yapabilirsiniz.”

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