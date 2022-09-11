İlim Hikmet Vakfı mensupları piknikte buluştu

İlim Hikmet Vakfı tarafından organize edilen geleneksel vakıf pikniği Mimarsinan Evliyalar Parkı'nda gerçekleştirildi.

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  • 11.09.2022 22:08
  • Güncelleme: 12.09.2022 10:48
İlim Hikmet Vakfı mensupları piknikte buluştu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

İlim Hikmet Vakfı tarafından organize edilen geleneksel vakıf pikniği Mimarsinan Evliyalar Parkında gerçekleştirildi.

Kur’an-ı Kerim tilvateti ile başlayan programın açılış konuşmasını yapan İlim Hikmet Vakfı Başkanı Fatih Kaya, pandemi nedeniyle ara vermek zorunda kaldıkları geleneksel vakıf pikniğinin uzun yıllardır birlik, beraberlik ve kardeşliği pekiştirmek için düzenlendiğini belirtti.

Eğitimci Yazar Mustafa Balaban da, 11 Eylül’de yapılan pikniğin tarihi gününe dikkat çekerek, bu tarihin küresel güçler açısından İslam Dünyasına savaş açtığı gün olduğuna dikkat çekti. Müslüman dünyanın karşı karşıya olduğu problemlere ve pandemiyle beraber bilimin bile bu virüs karşısında çözüm üretemediğine vurgu yapan Balaban, bir araya gelmenin ve kardeşliğin önemine değinerek, internetin iyi kullanılmadığında insanlık için inter-dert teknolojisine dönüşeceğini belirtti.

Düzenlenen piknikte, gençler ve çocuklar arasında bilgi ve eğlenceli yarışmalarda yapıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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