İlim Hikmet Vakfı Kadınları Etiopya'yı konuştu

Sunumunu iyilik-der temsilcisi Rabia Öztürk’ün yaptığı çay saati programında Etiyopya tarihi hakkında verilen bilgilerden sonra ülkenin şu anki durumu değerlendirildi.

İyilik- der gönüllüsü olarak Etiyopya’ya bir ziyaret gerçekleştiren yardım gönüllüsü Rabia Öztürk şunları söyledi: 'Etiyopya bir Doğu Afrika ülkesi olarak tarihteki en eski ülkelerden birisidir. Etiyopya’nın diğer adı "Habeşistan" olup köleler ülkesi anlamına gelmektedir. Antik çağlarda Aksum Krallığı kurulmuş ve ülkede Hristiyanlık yayılmıştır. 7. yüzyılda Müslümanlar, Habeşistan’a hicret etmiştir. Şimdilerde ise Etiyopya'da federal ordu ve isyancı Tigray Halk Kurutuluş Cephesi (TPLF) arasında çıkan savaş, ülkeyi adım adım kaosa sürüklemektedir. Bu da ülkeden yaşayan halkı her anlamda açlık ve sefalet sınırında yaşamaya zorlamaktadır.'

Orada yaşayan müslümanların çektiği zorluklara dikkat çeken Öztürk, bir Müslüman olarak Etiyopya için daha fazla neler yapılabilir konularında gözlemlerini paylaştı. Ayrıca Öztürk, Etiyopya’da şahit olduğu olayları ve insanların yaşam şartlarının zorluğu hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Etiopya ziyareti ile ilgili sunumun sonunda katılımcılara çay ikramı ve hasbihal ile program son buldu.