İlhan Parlak: “Hepimizin hayali o kupayı şehrimize getirmekti”

Kayserispor kaptanı İlhan Parlak, sezonun tamamlanmasının ardından açıklama yaptı. İlhan Parlak açıklamasında, “Türkiye Kupası finalini oynayarak bir sezonu daha geride bıraktık. Buralara kadar gelmemizde emeği olan başta Berna Gözbaşı başkanımız olmak üzere tüm takım arkadaşlarıma ve teknik ekibimize, çalışanlarımıza da çok teşekkür ederim. Hepimizin hayali o kupayı şehrimize getirmekti ama olmadı. Ülkemizin heryerinden finale gelerek Kapalıkale önderliğinde bize destek olan o müthiş atmosferi sağlayan herkese de gönülden teşekkür ederim. İnşallah bu bizim için bir başlangıç, artık Kayserispor olarak finaller oynayan çok daha başarılı olan bir takım olma yolunda ilerleyeceğiz” ifadelerini kullandı.