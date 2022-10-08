İletişim Başkanlığı Kayseri Bölge Müdürü değişti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre İletişim Başkanlığı Kayseri Bölge Müdürlüğü'ne, Mehmet Uğurlu'nun yerine Yahya Tekin atandı.
- 08.10.2022 10:52
- Güncelleme: 08.10.2022 10:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, İletişim Başkanlığı ve Adli Tıp Kurumu atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.
Yürürlüğe giren karara göre İletişim Başkanlığı Kayseri Bölge Müdürlüğü’nde görev değişikliği yapıldı. Mevcut Bölge Müdürü Mehmet Uğurlu’nun yerine Yahya Tekin yeni bölge müdürü olarak atandı.
1ha
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