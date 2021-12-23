İletişim Başkanı Altun:

AYD Başkanı Sinan Burhan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'u ziyaret etti

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  • Güncelleme: 23.12.2021 10:37
İletişim Başkanı Altun:
AYD Başkanı Sinan Burhan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'u ziyaret etti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

AYD Başkanı Sinan Burhan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun’u ziyaret etti

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan Fahrettin Altun’a İnternet Yasası ile ilgili bir rapor sundu.

AYD Başkanı Burhan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a İnternet Yasası, Sosyal Medya Yasası, Basın Kanunu ve RTÜK Kanunu da içeren bir dosya sundu.

Elazığ Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyeleri ile yapılan geniş kapsamlı bir çalışma olduğunu, yapılacak düzenlemelerde dikkate alınması gereken önemli konuların yer aldığını belirten Burhan “ Umarım bu çalışmamız sosyal medya ve internet medyasının gelişmesine ve düzenlenmesine katkı verir” diye konuştu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise, “Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından hazırlanan bu çalışmayı önemsiyoruz. Hazırlanan raporda çok faydalı öneriler bulunuyor. Dosyayı inceleyeceğim. Yapılacak düzenlemelerde bu rapordan istifade edileceğini düşünüyorum. AYD gibi Sivil Toplum Kuruluşlarının benzeri çalışmalar yapmasını önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.

AYD’nin düzenlemeye ilişkin tespit ve önerilerinde yer alan bazı konu başlıkları ise şöyle:

Hapis cezaları yerine ağırlaştırılmış para cezalarının verilmesi

İnternetten yayın yapan yayıncı kuruluşların basın kartı almalarına olanak tanınması

İnternet mecralarında reklam alınmasına ilişkin bir düzenleme yapılması

Sosyal medya ağları, Facebook, Twitter, Instagram v.b. alanlarda yapılan hakaret ve küfürlerin önüne geçilmesi için öneriler.

Kişi hakları ve onurunun korunmasına yönelik atılması gereken adımlar.

İnternet yayıncılığı, sosyal medya platformları, Yasalar ve kanunlara ilişkin tespit ve önerilerin yer aldığı dosyayı Altun’a sunan AYD Başkanı Burhan İletişim alanında çok önemli çalışmalar yürüten, Anadolu medyasının yanında yer alan İletişim Başkanı Altun’a kabulleri için teşekkür etti.

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