İldem Akıl Küpü Kütüphanesi ve Eski Çınarlar Yaşam Merkezi açıldı

Melikgazi İldem'de yapımı tamamlanan Akıl Küpü Kütüphanesi ve Eski Çınarlar Yaşam Merkezi hizmete açıldı. 

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  • 18.02.2022 17:45
  • Güncelleme: 18.02.2022 17:45
İldem Akıl Küpü Kütüphanesi ve Eski Çınarlar Yaşam Merkezi açıldı

Açılış programına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı - Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekileri İsmail Tamer, Taner Yıldız, Hülya Nergis Atçı,  Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Melikgazi AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Ülke, MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Melikgazi’de birçok projeyi hayata geçirdiklerini ve butik projelerle mahallerin ihtiyaçlarını giderdiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Birçok hizmeti hayata geçirirken el ele vererek çalışmalarımızı hayata geçiriyoruz. Biz belediye olarak mahalle kültürünü ön plana çıkartacak, butik tesisler yapıyoruz. Böylece vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını mahallelerde karşılamaya çalışıyoruz. Bugüne kadar yeni bir ilçe kurar gibi yatırım yapıyoruz. Tam 13 tane okul inşaatı devam ediyor, 5 sağlık merkezi 2 tane acil sağlık istasyonu yapıyoruz. Tam 9 cami yapıyoruz. 5 sosyal tesis yapıyoruz. Parkından, yoluna, ağaçlandırmasına kadar birçok devam hizmeti Melikgazi’mize kazandırdık. Gençlerimiz için güzel projeler yapıyoruz. Onlar bizim geleceğimiz. Bu tesisin amacı hem gençlerimiz hem yaşlılarımızı burada buluşturmaktı. Şu an tam 8 tane kütüphanemiz bitmek üzere. Toplamda 12 kütüphaneyi mahallelerimize kazandıracağız. Mesai arkadaşlarımıza emekleri için çok teşekkür ederim. Sosyal tesis gibi işleyecek olan Akıl Küpü Kütüphane ve Eski Çınarlar Yaşam Merkezi’mizin hayırlara vesile olmasını dilerim” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Bizde buraya yüzme havuzlu bir büyük sosyal tesis yapmayı planlıyoruz. Kayseri’de belediye başkanları olarak el ele gönül gönüle dayanışma içinde hizmet üretiyoruz. Bu güzel tesisin hayırlı olmasını dilerim” diye konuştu.
AK Parti Kayseri Milletvekili Önceki Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’da hayırlı olsun diyerek, “Burada hem yaşlılarımızın hem gençlerimizin bir arada vakit geçireceği güzel bir tesisi hizmete açtık. Kayseri eğitim ve eğitim projelerinde önde giden bir ilimiz. Kayseri’de kütüphane seferberliği için başlatılan çalışmaları yürekten kutluyorum. Kayserimize ve Melikgazi’ye hayırlı olsun” dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı - Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ise, “Öncelikle emeği geçen Başkanımıza ve ekibine teşekkür ederim. Buradaki emekli abilerimiz için de güzel bir yer yapılmış, içine de kütüphane ilave edilerek gençler de düşünülmüş. Her yaştan hemşehrimizin kullanacağı bir projenin mahallemize bu tesisin hayırlı olmasını dilerim” şeklinde ifade etti.

1ha

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