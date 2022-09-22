İlçenin içinden geçtiler, gören bir daha baktı
Sivas'ın Gürün ilçesinde yaklaşık 80 metre uzunluğundaki rüzgar gülü pervanelerinin geçişi şaşkınlığa neden oldu.
- 22.09.2022 10:01
- Güncelleme: 22.09.2022 10:01
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Sivas’ın Gürün ilçesinde yaklaşık 80 metre uzunluğundaki rüzgar gülü pervanelerinin geçişi şaşkınlığa neden oldu.
Malatya’ya gittiği öğrenilen rüzgar gülleri pervaneleri Gürün ilçesinden geçmesi görenlerin dikkatini çekti. İlçede trafikte kısa süreli aksama yaşandı. Dev rüzgar gülleri kanatları ilçe merkezine geldiği sırada vatandaşlar meraklı gözlerle pervaneleri izledi. 80 metre uzunluğundaki pervanelerin ilçeden geçişi kontrollü bir şekilde geçişi sağlandı.
İHA
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