İlçe Sağlık Müdürleri ile Pandemi Değerlendirildi

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın'ın Moderatörlüğünde İlçe Sağlık Müdürleri ile zoom üzerinden online toplantı gerçekleştirildi.

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  • 19.01.2022 11:16
  • Güncelleme: 19.01.2022 11:16
İlçe Sağlık Müdürleri ile Pandemi Değerlendirildi

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli’nin de katılım sağladığı toplantıda, kentte sunulan sağlık hizmetleri, pandemi sürecinde hayata geçirilen projeler, Covid-19 vaka sayılarındaki artış ve hastaneye yatış oranları hakkında genel değerlendirmeler yapıldı.

‘TOPLUMUMUZDA PANDEMİ BİTMİŞ HAVASI OLDUĞU GÖRÜLMEKTE’
Toplantının sonunda söz alan İl Sağlık Müdürü Benli, “5. Dalgayı yaşadığımız bu günlerde toplumumuzda pandemi bitmiş havası olduğu görülmekte. Oysa hepimizin bildiği gibi Omicron varyantı hızlı yayılma davranışı sergilemektedir. 
Vaka sayılarımız ülke genelinde olduğu gibi şehrimizde de büyük bir hızla artmakta. Bizim için sevindirici gelişme ise bu hızlı artışın hastane yatışlarına yansımamasıdır. 
Bu süreçte vatandaşlarımızı aşıya teşvik etmeye devam ederken, içinde bulunduğumuz kış şartlarını da gözönüne alarak kapalı mekanlarda daha dikkatli davranmalı, maske, mesafe ve temizlik konusundaki uyarılarımıza hız kesmeden devam etmeliyiz. 
İnşallah alacağımız önlemler ile hastane yatışlarında artış yaşamadan 5. dalgayı atlatırız ve pandeminin çöküşünü hep birlikte görürüz. İlerleyen süreçte daha rahat günlerin bizi beklediğini ümit ediyorum. Pandeminin başından bu yana yapmış olduğunuz özverili çalışmalardan dolayı hepinize ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.
 

BGC

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