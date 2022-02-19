İl Tanıtım ve Geliştirme Toplantısı Yapıldı

Kayseri Tanıtım ve Geliştirme Kurulu il ve alt destinasyonların tanıtımı için yürüttükleri çalışmaları ele aldı.

PAYLAŞ
  • 19.02.2022 13:58
  • Güncelleme: 19.02.2022 14:10
İl Tanıtım ve Geliştirme Toplantısı Yapıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Tanıtım ve Geliştirme Kurulu; il ve alt destinasyonların tanıtımı için yürüttükleri çalışmaları ele aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile Kayseri Tanıtım ve Geliştirme Kurulu yetkilileriyle gerçekleştirilen toplantıya, TGA Destinasyon Grup Müdürü Mehmet Aydın Demir ve Destinasyon Uzmanı Seda Büşra Yuvacı ile Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Şükrü Dursun, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtım Daire Başkanı Gürcan Senem, TÜRSAB Erciyes BTK Başkanı Ali Emre Mart, KAYTİD Başkanı Serdar Sarıçam ile Üniversitelerin, Kayseri Ticaret Odası, Erciyes A.Ş., ORAN Kalkınma Ajansı ve turizm sektörünün temsilcileri katıldı. Kayseri’nin tanıtımı ve yeni destinasyonların oluşturulması kapsamında Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile Kayseri Tanıtım ve Geliştirme Kurulu işbirliği içerisinde gerçekleştirilecek olan çalışmaların öneminin vurgulandığı toplantıda, şehrin turistik değerleri hakkında dijital teknolojilerle desteklenen ve büyüyen veri sistemi oluşturulması, bu değerlerin ulusal ve uluslararası ölçekte çeşitli mecralarda tanıtımının yapılması, kısa ve uzun vadede Kayseri turizmine önemli katkılar sağlayacak yeni destinasyonların belirlenmesine yönelik adımların atılması gibi konular hakkında kararlar alınarak, bu kararların hayata geçirilmesi için kurul üyelerine görev dağılımı yapıldı.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Talas'ta 'Maharetli Eller' günü

Talas'ta 'Maharetli Eller' günü

İnternetin yaygınlaşmasıyla kitap okuma alışkanlıkları değişti

İnternetin yaygınlaşmasıyla kitap okuma alışkanlıkları değişti

Belediyelerde görev değişikliklerine gidildi

Belediyelerde görev değişikliklerine gidildi

Başkan Büyükkılıç'tan İldem'e müjde

Başkan Büyükkılıç'tan İldem'e müjde

Mide bulandıran görüntü

Mide bulandıran görüntü

İl Milli Eğitim Müdürü Teltik'in acı günü

İl Milli Eğitim Müdürü Teltik’in acı günü

Çok Okunanlar
1
Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

2
Kayseri'de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

Kayseri’de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

3
Adem Özbek hayatını kaybetti

Adem Özbek hayatını kaybetti

4
Kayseri'de koronavirüs sayısı arttı

Kayseri’de koronavirüs sayısı arttı

5
Dürüm fiyatları güncellendi

Dürüm fiyatları güncellendi

6
Sarraf Gülderdi, 'Altın yeni haftaya sakin başladı'

Sarraf Gülderdi, “Altın yeni haftaya sakin başladı”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şehir içi ulaşıma yeniden zam

Şehir içi ulaşıma yeniden zam

'Dimyat'a giderken evdeki bulgurdan olmak' atasözü gerçek oldu

'Dimyat'a giderken evdeki bulgurdan olmak' atasözü gerçek oldu

DAHA FAZLA
Kayserispor- Giresunspor maçı öncesi aşı çadırı kuruldu

Kayserispor- Giresunspor maçı öncesi aşı çadırı kuruldu

İl Tanıtım ve Geliştirme Toplantısı Yapıldı

İl Tanıtım ve Geliştirme Toplantısı Yapıldı

Kayakseverler hafta sonu soluğu Erciyes'te aldı

Kayakseverler hafta sonu soluğu Erciyes'te aldı

Büyükkılıç, Genç MÜSİAD Genel Kurulu'na katıldı

Büyükkılıç, Genç MÜSİAD Genel Kurulu'na katıldı

Toplantı, gösteri yürüyüş ve güzergahları yeniden belirlendi

Toplantı, gösteri yürüyüş ve güzergahları yeniden belirlendi