İl Sağlık Müdürü Erşan, Pınarbaşı’nda Sağlık Tesislerini inceledi

İlçe ziyaretlerini sürdüren İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan beraberindeki Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ahmet Özyalçın ve Destek Hizmetleri Başkanı Mesut Akdeniz ile birlikte Pınarbaşı İlçesinde hizmet sunan sağlık tesislerinde incelemelerde bulundu.

Ziyaretler kapsamında, Pınarbaşı Devlet Hastanesi, Toplum Sağlığı Merkezi, 1 ve 2 No’lu Aile Sağlığı Merkezleri, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve yapılması planlanan sağlık yatırımlarının arsalarını yerinde görerek değerlendirmelerde bulundu.

İl Sağlık Müdürü Erşan, sahada gerçekleştirdiği incelemelerin ardından ilçede sunulan sağlık hizmetleri hakkında Pınarbaşı Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Funda Kıranatlıoğlu ve Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Nermin Özkibar’dan bilgi aldı.