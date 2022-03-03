İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Benli, “Bağımlılığın her türlüsüne karşıyız”

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın ile birlikte Yeşilay Kayseri Şubesi’ni ziyaret etti. İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Benli ve Dr. Özyalçın, Yeşilay Şube Başkanı Edanur Aydın’dan yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Yeşilay görevlileri ile yapılan toplantı sonrasında açıklamada bulunan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, “Yeşilay Haftası dolayısıyla bugün Yeşilay Danışma Merkezinde görev yapan arkadaşlarımızla bir çalışma toplantısı gerçekleştirdik. Daha önceki ziyaretlerimizde de dile getirdiğimiz gibi, Sağlık Müdürlüğü olarak bağımlılığın her türlüsüne karşı olduğumuzu ve birlikte mücadele etmemiz gerektiğini, bu birliktelikten de verimin ortaya çıkacağını söyledik” dedi.

Doç. Dr. Benli, konuşmasına devam ederek, “Bağımlılıkla ilgili kısımlarda ortak çalışmaların temelini atmıştık. İlerleyen süreçte daha da verimli bir şekilde devam edeceğini düşünüyorum. 1. Basamak Sağlık Hizmetleri olan Aile Hekimlerinin öncülüğünde, Sağlıklı Hayat Merkezlerimizde ve tedavi kısmında ise özellikle AMATEM’ de birlikte bir format oluşturduk. İnşallah bundan sonra da daha hayırlı hizmetler olacaktır. Yeşilay başkanımıza kabulünden dolayı, çalışan arkadaşlarımıza da özverilerinden dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Edanur Aydın ise, 1-7 Mart tarihleri arasında Yeşilay Haftası’nın kutladığını söyleyerek, “Bu vesileyle bugün burada kıymetli müdürümü ağırlıyoruz. Bizler Kayseri Yeşilay şubesi olarak faaliyetlerimize devam ederken de 1 yıldır da Yeşilay Danışma Merkezi (YEDAM) da iyileştirme hizmeti sağlıyoruz” diye konuştu.

YEDAM’ın Kayseri’de bir yaşına girdiğini söyleyen Aydın, YEDAM hakkında ise şu bilgileri aktardı:

“Uzman psikologlar ve sosyal hizmet uzmanları tarafından bağımlı bireylere hem arınma hem de maddeyi bırakma sürecinde psikolojik ve sosyal destek veren, tamamen ücretsiz bir merkezdir. Bu rehabilitasyon merkezinin en önemli özelliği tamamen ücretsiz olmasıdır. Bağımlılıktan kurtulmak ya da çevresindeki bağımlı bireylere yardım etmek isteyenlerin Yeşilay Danışmanlık Merkezi’ne (YEDAM) kolaylıkla ulaşmasını istiyoruz. Yeşilay olarak mesafeleri azaltmak adına farklı kanallardan ve kolay ulaşılabilir olmaya özen gösteriyoruz. YEDAM Danışma Hattımızın numarasının değişmesi de bu anlamda önem taşıyor. 115 hattımız ile vatandaşlarımıza daha yakınız. Bağımlı bireylerin yakınları 115 hattını direk arayarak bizlerden destek alabilirler. Bizler buradan bütün bağımlı bireyler ve ailelerine seslenmek istiyoruz. Hiçbir zaman geç değil. YEŞİLAY var ise hayat var diyor, 115 i tuşlamalarını istiyoruz.”

