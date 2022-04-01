İl Müftüsü Akkuş: 'Oruç yeme ve içmenin yanında cinsellikten de uzak durulması demektir'

Kayseri İl Müftüsü Yusuf Akkuş, Ramazan ayı nedeni ile yaptığı basın açıklamasında, Oruç yeme ve içmenin yanında cinsellikten de uzak durulması demektir dedi.

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  • 01.04.2022 12:51
  • Güncelleme: 01.04.2022 16:37
İl Müftüsü Akkuş: 'Oruç yeme ve içmenin yanında cinsellikten de uzak durulması demektir'
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Kayseri İl Müftüsü Yusuf Akkuş, Ramazan ayı nedeni ile yaptığı basın açıklamasında, "Oruç yeme ve içmenin yanında cinsellikten de uzak durulması demektir" dedi.

Ramazan ayının birçok yönden bereketli ve hayırlı olduğunu söyleyen Akkuş, “Bu akşam Ramazan ayı nedeniyle teravih namazına başlayacağız. Allah Ramazan ayını memleketimiz, milletimiz ve bütün insanlık için hayırlara vesile kılsın. İmsak kelimesi tutmak demektir. Bu sebeple inşallah gece de sahura kalkıp niyetleneceğiz ve yarın da oruçlu olacağız. Ramazan ayı birçok yönden bereketli, mübarek bir aydır. Kardeşlik ayıdır, dostluk ve düşünme ayıdır diyebiliriz. Bir okuldur diyebiliriz. İnsanın kendisini bu okulda yeniden hatırlayacağı, insanları hatırlayacağı bir aydır diyebiliriz. İnşallah önümüzdeki gece niyetlenerek oruçlarımıza da başlayacağız. Ramazan’da Diyanet takvimine göre hareket etmemiz gerekir. Başkanlığımız bu anlamda yetkililerle ve uzmanlarıyla çalışır ve ona göre de takvimde namaz saatlerini belirler. İmsakla birlikte halkımızın mutlaka oruçlarına başlamış olmaları gerekir. İmsakla birlikte ezanlar okunacak ve o an itibari ile de niyetlenmiş olacağız. Oruç aslında insanın yeme içme ve cinsellikten uzak olması demektir ki burada önemli olan en güzel şekilde bunlara uyarak hem bir nefis terbiyesi hem de bir nefis muhasebesi yapmak gerekir” dedi.

Yusuf Akkuş, vatandaşların herhangi bir konuda bilgi alabileceği birçok dijital platformları olduğunu söyleyerek, “Bütün camilerimizde mukabelelerimiz var. Alo 190 Dini Bilgilendirme Hattı çalışıyor ve sürekli açık olacak. Yine Cuma geceleri ‘Ailece Camide Buluşuyoruz’ projemiz devam ediyor. İtikafa girmek isteyen kardeşlerimiz ilçe müftülüklerine müracaat edebilecekler ve belirlenen camilerde itikafa girebilecekler. Bu sene 2 yılın ardından cemaatimizle birlikte camilerde teravih namazlarını kılacağız. Hasta kardeşlerimiz varsa, evlerinde namazlarını kılabilirse daha iyi olur ki bulaşının olmasını engellemiş olurlar. Ayrıca bu yıl fitre miktarı 40 TL olarak belirlendi. Ramazan ayı boyunca bütün müftülüklerimizle önlemlerimizi alarak vatandaşlarımıza hizmet etmeye hazırız. Tekrardan Allah sağlıklı, huzurlu, salavatlı bir Razaman ayı nasip etsin herkese” ifadelerini kullandı.

İHA

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