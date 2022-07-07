İl hayvanları koruma kurulu toplantısı yapıldı

2022 yılı I. dönem İl Hayvanları Koruma Kurulu Kayseri Valiliği Toplantı salonunda Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç Başkanlığında ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla toplandı.

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  • 07.07.2022 10:19
  • Güncelleme: 07.07.2022 11:15
İl hayvanları koruma kurulu toplantısı yapıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

2022 yılı I. dönem İl Hayvanları Koruma Kurulu; Kayseri Valiliği Toplantı salonunda Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç Başkanlığında ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla toplandı.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü koordinasyonuyla gerçekleştirilen toplantıda ilgili gündem maddeleri değerlendirildi. Gündem maddeleri arasında yer alan kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesi, kayıt altına alınması ve konuyla ilgili olarak kurum ve kuruluşların sosyal medya hesapları, internet siteleri gibi platformlarda bilgilendirme çalışmalarının yapılması; 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde; büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri, nüfusu yirmi beş bini aşan büyükşehir ilçe belediyeleri ile diğer belediyeler, sahipsiz veya güçten düşmüş ya da tehlike arz eden hayvanların korunması ve bakımının sağlanması amacıyla hayvan bakımevleri kurar hükmünce ilgili belediyelerin bakımevi çalışmalarına başlaması; konu ile ilgili olarak 112 Acil Çağrı Merkezi personelinin, sivil toplum kuruluşlarının ilgili personellerinin ve görevli belediye personellerinin eğitilmesi konuları karara bağlandı.

İHA

Kayseri Gündem
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