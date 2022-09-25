'İklim ve Enerji Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesi' imzalandı.

Melikgazi Belediyesi enerji ve iklim eylemi hususunda yerel yöneticileri bir araya getiren 'İklim ve Enerji Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesi'ni Kayseri'de imzalayan ilk belediye oldu.

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  • 25.09.2022 12:11
  • Güncelleme: 25.09.2022 12:11
'İklim ve Enerji Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesi' imzalandı.

Sözleşme, Melikgazi’de karbon emisyon oranlarını düşürme, temiz enerji kullanımını artırma konularında ki çalışmalara uluslararası destek sağlayacak. 

Melikgazi Belediyesi tarafından Kayseri’de bir ilk olarak, enerji ve iklim eylemi hususunda yerel yöneticileri bir araya getiren ‘İklim ve Enerji Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesi’ imzalandı. Sözleşme, Melikgazi’de karbon emisyon oranlarını düşürme, temiz enerji kullanımını artırma, 2050 yılına kadar iklim nötr hedefine ulaşma konularında çalışmalara uluslararası destek sağlayacak. 

 TÜRKİYE’DE 9 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 33 İL VE İLÇE BELEDİYESİ İMZALADI
Avrupa Birliği Belediye Başkanları İklim ve Enerji Sözleşmesi’nin AB iklim ve enerji hedeflerini uygulamaya gönüllü olarak bir araya gelen belediye başkanlarının oluşturduğu bir platform olduğunu söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “Bu platform hem enerji ve iklim eylemi hususunda yerel yöneticileri bir araya getirmekte ve bir arada çalışma, çok paydaşlı harekete geçme, teknik ve metodolojik destekten faydalanma imkanı veriyor. Melikgazi Belediyesi olarak, Avrupa Birliği’nin iklim ve enerji hedeflerine ulaşma adına belediye başkanlarının desteklenmesi için 2008 yılında Avrupa Komisyonu tarafından başlatılmış bir program olan ‘İklim ve Enerji Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesini’ imzaladık. Sözleşme, İklim değişikliğinin etkilerini azaltma adına; Melikgazi’de karbon emisyon oranlarını düşürme, temiz enerji kullanımını artırma, 2050 yılına kadar iklim nötr hedefine ulaşma konularında çalışmalara uluslararası destek sağlayacak. Tüm Avrupa’da 53 ülkeden 11 bin 77 Belediye tarafından imzalanan sözleşmeye Ülkemizde 9 Büyükşehir Belediyesi, 33 İl ve İlçe Belediyesi imza atmıştır. Sözleşme gereği Melikgazi ilçemiz için İklim ve Enerji Eylem Planı (SECAP) oluşturulacak, iklim ve enerji konularında önemli projeler hayata geçireceğiz” şeklinde konuştu.

1ha

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