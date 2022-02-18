İkinci el eşyalar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

Kocasinan Belediyesi, 2017 yılında Yeşil Mahalle'de kurduğu İkinci El Eşya Toplama ve Dağıtım Merkezi'yle vatandaşlar tarafından bağışlanan ikinci el kıyafetleri, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. 'Halka Hizmet, Hakk'a Hizmet' anlayışıyla çalıştıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşların kullanmadığı giysiler ve eşyaları değerlendirerek, ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını söyledi.

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  • 18.02.2022 13:09
  • Güncelleme: 18.02.2022 13:43
İkinci el eşyalar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediyesi, 2017 yılında Yeşil Mahalle’de kurduğu İkinci El Eşya Toplama ve Dağıtım Merkezi’yle vatandaşlar tarafından bağışlanan ikinci el kıyafetleri, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. ‘Halka Hizmet, Hakk’a Hizmet’ anlayışıyla çalıştıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşların kullanmadığı giysiler ve eşyaları değerlendirerek, ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını söyledi.

Kayserililerin yardımlaşma duygusunun çok güçlü olduğuna vurgu yapan Başkan Çolakbayrakdar; “Kocasinan Belediyesi olarak kullanılmayan ihtiyaç fazlası olan ürünleri toplayıp, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. El Eşya Toplama ve Dağıtım Merkezi’mizde vatandaşlarımızın vermiş olduğu ikinci el kıyafetler, çeşitlerine ve kullanılabilirlik durumlarına göre ayrılıyor. Tadilat gerektiren ürünler ise tadilatları yapılıp, yıkandıktan ve ütülendikten sonra askılardaki yerini alıyor. Bütün amacımız; şehrimizde yaşayan vatandaşlarımıza daha iyi ve daha kaliteli hizmetler sunabilmektir. Bu noktada duyarlılık gösteren herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, ikinci el eşyalarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyen vatandaşların Kocasinan Belediyesi’nin tesislerine, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne ve ilçe muhtarlıklarına başvurmalarının yeterli olacağını da sözlerinin sonuna ekledi.

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İHA

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