İki cinayet şüphelisi her yerde aranıyor

Kayseri'de Hunat ve Battalgazi mahallesinde işlenen cinayetlerin iki şüphelisi her yerde aranıyor.  Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayetlerin şüphelilerinin yakalanması için özel ekip kurdu.

PAYLAŞ
  • 28.03.2022 17:33
  • Güncelleme: 28.03.2022 17:33
İki cinayet şüphelisi her yerde aranıyor

 

Hunat mahallesinde 3 Ocak’ta meydana gelen ve 3 kişinin öldürüldüğü cinayetin şüphelisi Mehmet Y. ile Battalgazi mahallesinde iki aile arasında meydana gelen silahlı kavgada Önder T.’nin tabanca ile vurularak öldürüldüğü olayın firari şüphelisi Murat A. işledikleri cinayet sonrası kayıplara karıştı. Her iki cinayet şüphelisi hala yakalanamadı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri her iki cinayetin firari şüphelilerinin yakalanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Asayiş Şube Müdürlüğü içinde kurulan özel ekip her iki cinayetin şüphelilerinin yakalanması için bazı adreslere şok operasyonlar gerçekleştiriyor.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Talas'ın çiftçileri Tarım Fuarında

Talas'ın çiftçileri Tarım Fuarında

BA.2 varyantına dikkat

BA.2 varyantına dikkat

Kayserili şehit Çorum'da düzenlenen törenden sonra Kayseri'ye uğurlandı

Kayserili şehit Çorum’da düzenlenen törenden sonra Kayseri’ye uğurlandı

SON DAKİKA… Düvenönü'nde silahlı kavga

SON DAKİKA… Düvenönü’nde silahlı kavga

Talas'ın kütüphaneleri öğrencilerin gözdesi

Talas'ın kütüphaneleri öğrencilerin gözdesi

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı'dan 'Kayseri Büyükşehir' övgüsü

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı'dan 'Kayseri Büyükşehir' övgüsü

Çok Okunanlar
1
Hileli ürün üreten Kayserili 12 firma açıklandı

Hileli ürün üreten Kayserili 12 firma açıklandı

2
KAYSERMALL AVM'de korkunç olay

KAYSERMALL AVM'de korkunç olay

3
Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

4
Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa'da kültür elçimiz oldu

Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa’da kültür elçimiz oldu

5
Okul çıkışında bıçaklanan öğrenci yakını yoğun bakıma alındı

Okul çıkışında bıçaklanan öğrenci yakını yoğun bakıma alındı

6
Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'de bahar havası

Kayseri'de bahar havası

İki cinayet şüphelisi her yerde aranıyor

İki cinayet şüphelisi her yerde aranıyor

DAHA FAZLA
ERÜ ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

ERÜ ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

Kayseri Kariyer Kayseri OSB'de

Kayseri Kariyer Kayseri OSB'de

Büyükşehir'den Tasavvuf Müziği ziyafeti

Büyükşehir'den Tasavvuf Müziği ziyafeti

Şablonunuzu seçin, kendinize özel CV'nizi oluşturun

Şablonunuzu seçin, kendinize özel CV'nizi oluşturun

Kayseri'de vaka sayısında hızlı düşüş

Kayseri’de vaka sayısında hızlı düşüş