İki cinayet şüphelisi her yerde aranıyor

Hunat mahallesinde 3 Ocak’ta meydana gelen ve 3 kişinin öldürüldüğü cinayetin şüphelisi Mehmet Y. ile Battalgazi mahallesinde iki aile arasında meydana gelen silahlı kavgada Önder T.’nin tabanca ile vurularak öldürüldüğü olayın firari şüphelisi Murat A. işledikleri cinayet sonrası kayıplara karıştı. Her iki cinayet şüphelisi hala yakalanamadı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri her iki cinayetin firari şüphelilerinin yakalanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Asayiş Şube Müdürlüğü içinde kurulan özel ekip her iki cinayetin şüphelilerinin yakalanması için bazı adreslere şok operasyonlar gerçekleştiriyor.