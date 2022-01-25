IIFF 2022 Avrupa’nın en büyük mobilya fuarı kar engeline rağmen açıldı

İstanbul’daki yoğun kar yağışının gölgesinde yapılan İİFF 2022 (İstanbul International Furniture Fair) Mobilya Fuarı’na kara ve hava yoluyla gelecek ziyaretçilerin birçoğu maalesef ulaşmakta zorluk çekiyor.

İstanbul ve Sabiha Gökçen Hava Limanında yoğun kar yağışı nedeniyle bir çok uçuşun iptal olması, bir kısım ziyaretçilerin hava limanında zorluklar yaşamasına neden olduğu gibi bir çoğunun da fuar ziyaretine engel oldu.

Özellikle İstanbul’a kara yoluyla gitmek isteyen fuar ziyaretçileri için de kardan kapanan kara yolları geçit vermedi.

Aynı zamanda İstanbul Mobilya Fuarı’nda ürünlerini sergileyen birçok firmanın fuar görevlilerinin de fuar alanlarına ulaşması kolay olmadı.

825’den fazla firma ve 3 bin markanın katıldığı IIFF Mobilya Fuarı’na 170 ülkeden 15 binin üzerinde iş insanının ve 100 binden fazla sektör temsilcisinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Yurt dışı firmalarla 3 milyar dolarlık iş bağlantısının hedeflendiği Mobilya Fuarı açılış programına video konferans yöntemiyle katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, fuarın bu yıl iki ayrı alanda gerçekleştirilen ilk fuar olarak kayıtlara geçeceğini, hem katılımcı sayısı hem de icra edildiği alan bakımından Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise ikinci büyük fuarı olacağını dile getirdi.

