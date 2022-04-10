İhtiyac sahiplerine her ay yardım

Talas Belediyesi yıl boyu sosyal yardımlarla destek olduğu ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan ayında da iaşe yardımında bulundu.

PAYLAŞ
  • 10.04.2022 10:20
  • Güncelleme: 10.04.2022 10:20
İhtiyac sahiplerine her ay yardım

Ramazan ayıyla birlikte sosyal yardım faaliyetlerine hız veren Talas Belediyesi, listesinde kayıtlı ihtiyaç sahibi ailelere iaşe ve temizlik malzemesi desteği sağladı.
Konuyla ilgili olarak bir değerlendirme yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ihtiyaç sahibi ailelere yıl boyu yaptıkları sosyal yardımları Ramazan ayında da devam ettirdiklerini ifade ederek, “Rahmet, bereket ve mağfiret ayı Ramazan ayını idrak ediyoruz. Bu ay aynı zamanda yardımlaşma ve dayanışma ayıdır. Biz de Talas Belediyesi olarak listemizde kayıtlı ihtiyaç sahibi ailelere iaşe ve temizlik malzemesi desteği sağladık. Yardımlarımız sadece Ramazana mahsus değil. İhtiyaç sahibi ailelere yıl boyunca gıda ve temizlik malzemesinden kıyafete, ayakkabıdan yakacağa kadar çok çeşitli alanlarda yardım yapıyoruz. Talas’ta sosyal yardım faaliyetleri bir ay değil her ay devam eder” dedi.
Talas Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılan iaşe ve temizlik paketlerinde temel gıda maddeleri ile çeşitli temizlik malzemeleri yer alıyor.
NAKİT KIŞ DESTEĞİ KARTLARI TESLİM EDİLDİ
Öte yandan 31 Mart’ta başvuruları sona eren Nakit Kış Desteği uygulaması hakkında da bilgiler veren Başkan Yalçın, toplam 3 bin 990 başvuru yapıldığını söyledi. 
Başkan Yalçın, Talas Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yapılan değerlendirme sonucunda hak sahibi olduğu belirlenen kişilere kartlarının verildiğini dile getirdi. 
 ‘Yuvalar Daha Sıcak, Gönüller Bir Olsun’ diyerek başlatılan uygulamada ihtiyaç sahibi emekliler ve ailelere Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayan dönem için toplam 750 lira yüklü banka kartı verildi. Bu kartla elektrik, su, doğalgaz ödemeleri yapılabildiği gibi marketlerden alış veriş yapma imkanı da bulunuyor. 
 

Kurumsal Haber

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Mimar Sinan doğduğu topraklarda anıldı

Mimar Sinan doğduğu topraklarda anıldı

Kayseri Küçük Millet Meclisi'nde tarım politikaları tartışıldı

Kayseri Küçük Millet Meclisi'nde tarım politikaları tartışıldı

Yücel Şahin'in acı günü

Yücel Şahin'in acı günü

2 bin ton kapasiteli soğuk hava deposu Yahyalı Belediyesi bünyesine geçti

2 bin ton kapasiteli soğuk hava deposu Yahyalı Belediyesi bünyesine geçti

MÜSİAD Başkanı Akmermer: 'Yurtdışı ziyaretleri çok verimli geçiyor'

MÜSİAD Başkanı Akmermer: “Yurtdışı ziyaretleri çok verimli geçiyor”

Başkan Büyükkılıç, 10 Nisan Polis Haftası iftar programına katıldı

Başkan Büyükkılıç, 10 Nisan Polis Haftası iftar programına katıldı

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de hatimle teravih kılınacak camiler

Kayseri’de hatimle teravih kılınacak camiler

2
Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

3
Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa'da kültür elçimiz oldu

Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa’da kültür elçimiz oldu

4
Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

5
Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

6
Kayseri için projelere imza atılıyor

Kayseri için projelere imza atılıyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İhtiyac sahiplerine her ay yardım

İhtiyac sahiplerine her ay yardım

Kayserispor 5 hafta sonra kazandı

Kayserispor 5 hafta sonra kazandı

DAHA FAZLA
7. kattan düşen genç kız ağır yaralandı

7. kattan düşen genç kız ağır yaralandı

Otomobilin çarptığı kadın hastanede öldü

Otomobilin çarptığı kadın hastanede öldü

Polis Haftası dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler iftarda bir araya geldi

Polis Haftası dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler iftarda bir araya geldi

Liseli gençler, harçlıklarını bağda çalışarak kazanıyor

Liseli gençler, harçlıklarını bağda çalışarak kazanıyor

YRP Melikgazi Başkanı Adıgüzel: 'Kazanamayan çiftçi tarımı bıraktı'

YRP Melikgazi Başkanı Adıgüzel: “Kazanamayan çiftçi tarımı bıraktı”