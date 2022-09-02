İhtiyaç sahibi ailelere süt ve gıda yardımı talep başvuruları başladı

 Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ihtiyaç sahibi ailelere süt ve gıda ürünleri yardımı uygulamasının 1 Eylül itibariyle başladığını söyledi.

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  • 02.09.2022 16:12
  • Güncelleme: 02.09.2022 16:12
İhtiyaç sahibi ailelere süt ve gıda yardımı talep başvuruları başladı

Bu kapsamda 24-60 ay arası çocuğu olan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın muhtaçlık kriterlerine uyan ailelerin başvuruları değerlendirmeye alınacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ikamet eden, 24-60 ay arası çocuğu olan ve ihtiyaç sahibi kişilerin başvurusu Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığında görevli meslek elemanları tarafından yapılacak inceleme ve araştırma sonucunda uygun görülenler süt yardımından faydalandırılacak. Bu kapsamda ihtiyaç sahibi ailelere süt ve gıda ürünleri yardımı başvurusu 1 Eylül itibariyle başladı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Gönül Belediyeciliği’ felsefesiyle gerçekleştirdiğimiz hizmetlerimize devam ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’ndan düzenli yardım alan ve yeni müracaat edecek olan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın muhtaçlık kriterlerine uyan ailelerin 24-60 ay aralığındaki çocuklarının temel beslenme ihtiyaçlarına destek olmak, yaşam standartlarını iyileştirmek ve yükseltmek amacıyla süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri temin edilerek dağıtımı yapılacak. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığında görevli meslek elemanları tarafından yapılacak inceleme ve araştırma sonucunda uygun görülenler süt yardımından faydalandırılacaktır” dedi.

Süt ve gıda ürünleri yardımı talep formunun, Büyükşehir Belediyesi internet sitesinde 1 Eylül itibariyle yayınlandığının altını çizen Başkan Büyükkılıç, başvuru şartlarını şöyle sıraladı:
“Süt yardımı talebinde bulunan ihtiyaç sahibi ailelerin başvuru şartları, T.C. vatandaşı olmak, Ailenin Kayseri merkez (Kocasinan, Melikgazi, Talas, Hacılar) ilçelerinde ikamet ediyor olması, 24 – 60 Ay arasında çocuğunun olması, Her ne ad altında olursa olsun, haneye giren gelirlerin (Maaş, kira geliri, tarım geliri vb) toplamının, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının belirlemiş olduğu muhtaçlık kriteri olan kişi başına düşen gelir miktarının 1833 TL'nin altında olması şeklinde belirlendi.”

1ha

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