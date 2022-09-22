İHH'dan kırtasiye yardımı

Kayseri İHH İnsani Yardım Derneği 2022-2023 eğitim yılının başlamasıyla birlikte Kayseri genelinde yetim çocuklara yönelik kırtasiye ve okul malzemesi dağıtımı gerçekleştirdi. 

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  • 22.09.2022 11:04
  • Güncelleme: 22.09.2022 11:04
İHH'dan kırtasiye yardımı

Kayseri İHH İnsani Yardım Derneği 2022-2023 eğitim yılının başlamasıyla birlikte Kayseri genelinde yetim çocuklara yönelik kırtasiye ve okul malzemesi dağıtımı gerçekleştirdi. 

Konuyla ilgili konuşan Kayseri İHH Genel Koordinatörü Sait Naci Çamdalı ; “Her sene olduğu gibi bu sene de Rabbimizin emaneti yavrularımızın okula başlama heyecanlarına ortak olduk. Şehrimiz Kayseri’de yaşayan çocuklarımıza kırtasiye ve okul malzemesi desteği sağladık. Herhangi bir ırk, dil ve din ayrımı yapmadan bizlere emanet olarak gördüğümüz çocuklarımızın sadece maddi ihtiyaçlarını değil eğitim süreçlerini de önemsiyoruz” dedi.

Kayseri İHH’nın eğitim çalışmalarına öncelik verdiğini söyleyen Çamdalı ; “Çocuklarımızın sadece maddi ihtiyaçlarını değil belki de maddi ihtiyaçlarından daha önemli olduğunu düşündüğümüz bilişsel ve sosyal ihtiyaçları içinde çalışmalar yürüten bir kurumuz. Eğitim yılı boyunca bu kapsamda kurslarımız, takviye derslerimiz, sosyal ve kültürel etkinliklerimiz ve atölye çalışmalarımız devam edecek. Yaptığımız bu çalışmaların sonucunda ise en büyük hedefimiz çocuklarımızın topluma faydalı birer birey olmasıdır.” dedi.
 

Haber Merkezi

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