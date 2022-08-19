İHH Arama Kurtarma  ekibi Akreditasyon Sertifikasını  Bakan Soylu'dan aldı

Konuyla ilgili konuşan İHH Arama Kurtarma Kayseri Ekip Lideri Ahmet Aydan Bekar ; “Kayseri İHH olarak yaklaşık 5 yıldır Arama Kurtarma ekibimiz aktif olarak çalışmakta. İlk etapta ekiplerimizin eğitimlerini ve gerekli ekipmanlara erişimini sağlıyoruz. Sonrasında ise hem yerel hem de ulusal çapta arama kurtarma çalışmalarına katılıyoruz. Şu an sayın bakanımızdan teslim aldığımız Kentsel Arama Kurtarma Hafif Sınıf Akreditasyon Sertifikası yaptığımız bu çalışmaların daha sistemli ve kalıcı olmasını sağlayacak” dedi.

Türkiye’nin bir afet ülkesi olduğunu vurgulayan Bekar sözlerine şu şekilde son verdi ; “Son yıllarda depremler, seller ve taşkınlar ve orman yangınları gibi bir çok afet ülkemizde yaşandı. Farklı farklı illerde yapılanmasını tamamlamış İHH Arama Kurtarma Ekipleri olarak bu afetlerin hepsinde yürütülen çalışmalarda görev aldık. Özellikle doğal afetleri engellemek mümkün değil ama en azından birlikte yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. İHH olarak bu afetler ve sonrasında yaşanacak süreçlere hazırlık olarak daima kendimizi geliştiriyoruz.”

