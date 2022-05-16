İHA'ya 'En İyi Habercilik' ödülü

Kırşehir’de yayın yapan Kırşehir Medya Türk Haber Portalı tarafından İhlas Haber Ajansı (İHA), ’En İyi Habercilik’ ödülüne layık görüldü.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen gecede şehrin ’en’leri ödüllendirildi. Geceye AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan, Kırşehir Belediyesini temsilen Başkan Yardımcıları Nuri Araz ve Asaf Kayaoğlu, eski Beşiktaş futbolcusu Ziya Doğan, siyasi partilerin il başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gazeteciler ve çok sayıda işadamı katıldı. Gecenin açılışında konuşan Kırşehir Medya Türk Haber Portalı Kurucusu Hüseyin Duran, Kırşehir’in ekonomik, sosyal, kültürel alanlarında çalışma yürüten kişi ve kuruluşların titizlikle belirlendiğini belirtti. Gece, Kültür Bakanlığı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Abdallar Grubu konseri sonrasında ise Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü hocası Dr. Murat Tugluca tarafından Kırşehir’in tarihi süreçlerini anlatımıyla devam etti. Geceye katılan AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan, medya buluşmalarını önemsediğini, birliktelik ruhuyla Kırşehir’in kazanacağını aktardı. Gecede, ’en iyi habercilik’ ödülü; İhlas Haber Ajansı adına Kırşehir Büro Temsilcisi Enderhan Öz’e AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal tarafından verildi. ’İstihdam’, ’Yatırım’, ’Genç Girişimci’, ’Jüri Özel Ödülü’ gibi kategorilerinde de şehrin enleri ödüllendirildi.

Şehre ekonomik anlamda katkı sağlayan firma yöneticileri ise yatırım alanlarını genişleteceklerini ve istihdam çalışmalarının sürdüğünü belirtti.