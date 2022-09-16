İHA muhabirleri gönüllere dokunuyor

Kamuoyunu aydınlatmak için mesai mefhumu gözetmeksizin haberden habere koşan İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirleri, gittikleri haberlerde zora düşen vatandaşlara yardım ellerini uzatarak gönülleri fethediyor.

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  • 16.09.2022 11:25
  • Güncelleme: 16.09.2022 13:26
İHA muhabirleri gönüllere dokunuyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kamuoyunu aydınlatmak için mesai mefhumu gözetmeksizin haberden habere koşan İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirleri, gittikleri haberlerde zora düşen vatandaşlara yardım ellerini uzatarak gönülleri fethediyor.

4 Ocak 1993 tarihinde "Kurulan İHA’nın muhabirleri, kamuoyunu aydınlatmak için 29 yıldır mesai mefhumu gözetmeksizin çalışıyor. 4 mevsim, zorlu şartlara aldırış etmeden yaşanan olayları en hızlı şekilde Türk kamuoyuna yansıtan İHA’nın muhabirleri de, "önce insan" sloganı ile gittikleri haberlerde zor düşen vatandaşlara yardım elini uzatıyor.

Yardım etmek için can verdiler

Geçtiğimiz 20 Ağustos’ta Gaziantep’te meydana gelen kazada, yaralılara yardım etmek için duran İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabirleri Umut Yakup Tanrıöver ile Muhammed Abdulkadir Esen’in de meydana gelen ikinci kazada yaşamlarını yitirmesi de Türkiye’yi yasa boğmuştu.

Canını hiçe sayan İHA muhabiri de boğulmayı göze alarak çocuğa yardım etti

30 Ağustos 2017’de ise, serinlemek için girdiği Çoruh Nehri’nde boğulmak üzere olan çocuğu, İhlas Haber Ajansı muhabiri Beşir Kelleci suya atlayarak kurtarmıştı. Kelleci’nin bu hareketi büyük takdir toplamıştı.

Domatesleri etrafa saçılan seyyar satıcının yardımına İHA muhabiri koştu

Geçtiğimiz Çarşamba günü de, Kayseri’nin Hacılar ilçesinde dağlık alanda bisikletiyle kaza yaparak mahsur kalan üniversiteli gencin haberinden dönen İHA Kayseri Muhabirlerinden Ali Göç de, haber dönüşü seyyar satıcının aracından domateslerin yere döküldüğünü gördü. Araç trafiğinin yoğun olduğu yola yayılan domatesleri tek başına toplamaya çalışan vatandaşa yardıma giden Göç, esnafın gönlünü kazandı. O anlar ise, araç kamerasına yansıdı.

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İHA

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