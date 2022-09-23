İdrar kaçırmada ilaçla tedavi mümkün

Kadınlarda çoğunlukla 40 yaş üstünde idrar kaçırma durumu gözlemlendiğini dile getiren Özel Tekden Hastanesi Üroloji Uzmanı Emin Öztürk, hastalığın tedavi yönteminden bahsetti.

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  • 23.09.2022 18:34
  • Güncelleme: 23.09.2022 18:34
İdrar kaçırmada ilaçla tedavi mümkün

Kadınlarda idrar kaçırma probleminin 40 yaş üstünde görüldüğünü ancak hiç doğum yapmamış ve genç yaştaki bireylerde de görülebileceğini söyleyen Tekden Hastanesi Üroloji Uzmanı Emin Öztürk, hastalığın kimlerde görüldüğünü anlatarak tedavi yöntemlerinden bahsetti. Öztürk,  ”Kadınlarda idrar kaçırma durumunu günlük olarak yapılan başvurularla çok sık görmekteyiz. Çoğunlukla yaşı 40’ı geçen, birkaç doğum yapan bayanlarda daha fazla görüyoruz ama hiç doğum yapmamış ve yaşı genç olan hastalarla da nadiren karşılaşmaktayız. İdrar kaçırma aniden idrara sıkışma veya idrarın geldiğini hiç fark edememe veya idrar için tuvalete giderken yetişememe tarzında ortaya çıkabilen rahatsızlıktır. Bu durum sosyal hayatını tamamen sıfıra indirebilen bir rahatsızlık olabiliyor” dedi.
‘İLAÇ TEDAVİSİYLE ÇÖZÜM MÜMKÜN’
İdrar kaçırma hastalığının tedavi sürecinden bahseden Üroloji Uzmanı Emin Öztürk, “Tedavilere bakacak olursak; çoğunlukla ilaç tedavilerinde hastalarımız yüzde 90 oranında fayda görebilmektedir. Verdiğimiz ilaç tedavisiyle idrar torbasının rahatlaması gevşemesi ve içerisinde idrarın daha fazla tutulmasına olanak sağlayıp idrar kaçırma rahatsızlığında bir nebze olsun kurtulabilmektedir. Bunun yanında egzersiz tedavileri, özellikle kegel egzersizi dediğimiz hastalarımızın yattığı yerden karın kaslarını ve idrar tutma kaslarını kasarak idrarını tutmasını daha kolaylaştırmayı sağlayıcı bir egzersizdir. Bu egzersizi birkaç daha yapmakla hastalar kesinlikle tedavi olamazlar. Bunu bir fitness egzersizi gibi her gün günde belirli saatlerde belirli dakikalarla yapmaları gerekiyor. Diğer bir tedavimiz ilaçlardan fayda görmeyen kişilerde cerrahi olarak idrar tutma mekanizmasındaki gevşek olan bölgeyi TOT dediğimiz bir operasyon çeşidiyle onarıp idrar tutmalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu hastalarımıza ilaç tedavisi egzersiz veya cerrahi tedavi her 3’ünde de hayat standartlarında değişiklikler yapmasını önermekteyiz” diye konuştu.
‘HASTALARA KİLO VERMELERİNİ ÖNERİYORUZ’
Hastalara kilo vermeleri tavsiyesinde bulunan Öztürk, şunları söyledi: “Öncelikle kilo vermelerini yüksek kilonun batın içerisindeki basıncı artırarak idrar tutma mekanizmasını bozabildiğini bundan dolayı da kilo vermelerinin tedavi olabilmekte olan etkisini görebiliyoruz. İdrar kaçırması olan hastalarımız çoğunlukla bize utandıklarından gelemiyorlar. İlaç tedavileri, egzersizler ve cerrahi tedavi ile sizlere faydamız olabilmektedir.”

1ha

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