İbrahim Kendiroğlu Ortaokulu'nda sona doğru

3 yılda ilçeye 16 okul kazandıran Melikgazi Belediyesi, Danışmentgazi Mahallesi'nde yaptığı 20 derslikli İbrahim Kendiroğlu Ortaokulu'nda sona yaklaştı.

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  • 14.10.2022 12:41
  • Güncelleme: 14.10.2022 13:12
İbrahim Kendiroğlu Ortaokulu'nda sona doğru
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

3 yılda ilçeye 16 okul kazandıran Melikgazi Belediyesi, Danışmentgazi Mahallesi’nde yaptığı 20 derslikli İbrahim Kendiroğlu Ortaokulu’nda sona yaklaştı.

“Çocuklarımıza yönelik yapılan her yatırım aslında ülkemizin geleceğine yapılan yatırımdır” diyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi olarak bu çerçevede eğitim yatırımlarımız hız kesmeden devam ediyor. Danışmentgazi Mahallesi’nde yapımını bitirmek üzere olduğumuz İbrahim Kendiroğlu okulumuzun ufak tefek detayları kaldı, tamamlanma aşamasına geldi. 20 derslikli ilkokul, hizmete hazır hale gelecek. Çevre düzenlemesi ve iç döşemesini de yaptıktan sonra kısa sürede hizmete açacağız. Eğitim ve sağlık öncelikli projelerimiz arasında. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına göre yatırımlarımızı belirliyor ve hayata geçiyoruz. Bir İl Milli Eğitim Müdürlüğü gibi çalışıyoruz” dedi.

Palancıoğlu, “Melikgazi’miz çoğu ilden fazla öğrenciye sahip. 3 yıl içerisinde ilçemize 16 okul kazandırdık. Tüm okullarımız tamamlanıp hizmete açıldığında ilçemizde eğitim alanında önemli bir ihtiyacı karşılayacağız. 2024’e geldiğimizde aile sağlık merkezi, cami, kuran kursu ve okul ihtiyacı kalmayacak. El ele vererek güzel iyi bir ekiple çalışıyoruz. İlçemizde projelerimizin yapımları devam ediyor. Kısa bir süre içinde birçok yeni okul kazanan Melikgazi’mizin eğitim alanındaki başarısı inşallah böyle yatırımlarla daha da artacak” şeklinde konuştu.

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İHA

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