İbadethaneden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda ibadethaneden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli yakalandı.
- 30.08.2022 14:06
- Güncelleme: 30.08.2022 14:23
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda ibadethaneden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgiye göre kentteki bir ibadethaneden meydana gelen hırsızlık ile bisiklet çalınması olayları ile ilgili olarak Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda olayların şüphelisi belirlenerek gözaltına alındı. Ayrıca çalınan bisiklet de yapılan aramalarda ele geçirildi.
Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
İHA
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