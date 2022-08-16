Husumetlilerine kurşun yağdıran Ünlü sanatçı Metin Işık ve oğlu adliyede

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde ünlü sanatçı Metin Işık ve oğlu, iddiaya göre husumetli oldukları komşularına tüfekle kurşun yağdırdı. Çıkan silahlı kavgada 3'ü ağır 5 kişi yaralanırken gözaltına alınan Işık ve oğlu, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

PAYLAŞ
  • 16.08.2022 14:29
  • Güncelleme: 16.08.2022 15:39
Husumetlilerine kurşun yağdıran Ünlü sanatçı Metin Işık ve oğlu adliyede
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde ünlü sanatçı Metin Işık ve oğlu, iddiaya göre husumetli oldukları komşularına tüfekle kurşun yağdırdı. Çıkan silahlı kavgada 3’ü ağır 5 kişi yaralanırken gözaltına alınan Işık ve oğlu, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Taşlı Sokak’ta meydana gelen olayda iddiaya göre aralarında daha önce husumet olan sanatçı Metin Işık ve oğlu Mustafa Işık’ın komşuları ile tartışması kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine Metin Işık ve Mustafa Işık, pompalı tüfeklerle komşularına ateş açtı. Kavgada Mustafa Işık’ın tüfeğinden çıkan saçmaların sırtına isabet ettiği Y.M.S, kulağının arkasına isabet ettiği N.D. ve göğsüne isabet ettiği S.N.M. ağır yaralanırken, saçmalar bacağına isabet eden Y.Y. ve F.D. de hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri, kavgaya karışan sanatçı Metin Işık ve Mustafa Işık’ı olay yerinde yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ünlü Sanatçı Metin Işık ve oğlu, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Sağlık kontrolü girişinde Metin Işık, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayserispor'da Mame Thiam, Başakşehir maçına yetişemeyecek

Kayserispor’da Mame Thiam, Başakşehir maçına yetişemeyecek

Husumetlilerine kurşun yağdıran Ünlü sanatçı Metin Işık ve oğlu adliyede

Husumetlilerine kurşun yağdıran Ünlü sanatçı Metin Işık ve oğlu adliyede

KAYÜ ile Erciyes A.Ş. arasında işbirliği protokolü imzalandı

KAYÜ ile Erciyes A.Ş. arasında işbirliği protokolü imzalandı

Hayvanları telef olan aile ortada kaldı

Hayvanları telef olan aile ortada kaldı

Kayseri'nin denizi için valilik-belediye el ele

Kayseri'nin denizi için valilik-belediye el ele

Talas'ta Sirk Heyecanı

Talas'ta Sirk Heyecanı

Çok Okunanlar
1
SON DAKİKA… Polis memuru intihar etti

SON DAKİKA… Polis memuru intihar etti

2
Pınarbaşı yolunda kaza: 1 ölü 4 yaralı

Pınarbaşı yolunda kaza: 1 ölü 4 yaralı

3
Kumar oynayan 7 kişiye 12 bin 733 TL ceza

Kumar oynayan 7 kişiye 12 bin 733 TL ceza

4
Kumsmall'daki K-POP konseri iptal edildi

Kumsmall’daki K-POP konseri iptal edildi

5
Kazada yanarak ölenlerin kimlikleri belli oldu

Kazada yanarak ölenlerin kimlikleri belli oldu

6
Koyun ticareti yaban 3 kişi çoban tarafından öldürüldü

Koyun ticareti yaban 3 kişi çoban tarafından öldürüldü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserisporlu 3 futbolcu U18 milli takımında

Kayserisporlu 3 futbolcu U18 milli takımında

Şehit Mücahit Sınırtepe'nin evine ateş açan 2 kişi yakalandı

Şehit Mücahit Sınırtepe’nin evine ateş açan 2 kişi yakalandı

DAHA FAZLA
Bakan Soylu, Milletvekili Baki Ersoy'un cep telefonundan muhtarlara seslendi

Bakan Soylu, Milletvekili Baki Ersoy’un cep telefonundan muhtarlara seslendi

Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç özel çocukları ve ulu çınarları ziyaret etti

Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç özel çocukları ve ulu çınarları ziyaret etti

İYİ Partili Yücel: 'Biz şehre turist getirin dedik, mülteci getirdiler'

İYİ Partili Yücel: “Biz şehre turist getirin dedik, mülteci getirdiler”

Başkan Büyükkılıç ile Vali Çiçek'ten özel çocuklar ve ulu çınarlara ziyaret

Başkan Büyükkılıç ile Vali Çiçek'ten özel çocuklar ve ulu çınarlara ziyaret

Başkan Yalçın OSB İtfaiyesi'nde incelemelerde bulundu

Başkan Yalçın OSB İtfaiyesi'nde incelemelerde bulundu