Husumetli iki grup birbirine girdi, mahalle karıştı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde aralarında önceden husumet bulunan iki grup birbirine girdi. Ev ve işyerlerinin taşlandığı olayda taraflar polis ekiplerince güçlükle yatıştırıldı.

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  • 06.03.2022 01:57
  • Güncelleme: 06.03.2022 09:09
Husumetli iki grup birbirine girdi, mahalle karıştı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde aralarında önceden husumet bulunan iki grup birbirine girdi. Ev ve işyerlerinin taşlandığı olayda taraflar polis ekiplerince güçlükle yatıştırıldı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Battalgazi Mahallesi Hacı Bektaş Veli Caddesi üzerinde iddiaya göre aralarında önceden husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar birbirlerine taşlarla saldırırken olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Çevik kuvvet ekiplerinin de takviye gönderildiği olayda polis, iki tarafı yatıştırmak için yoğun çaba harcadı. Olayda bazı iş yerleri de zarar görürken 1 kişi gözaltına alındı. 1 ikamette yaşayan şahıslar ise güvenlik nedeniyle tahliye edildi.

Polis herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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