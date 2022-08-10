Husumetli iki grubun kavgasında kan döküldü: 2 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralanırken, yan taraftaki evin bahçesinde oturan bir kız çocuğu da seken saçmanın boğazına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

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  • 10.08.2022 23:34
  • Güncelleme: 11.08.2022 09:18
Husumetli iki grubun kavgasında kan döküldü: 2 yaralı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralanırken, yan taraftaki evin bahçesinde oturan bir kız çocuğu da seken saçmanın boğazına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mimarsinan Mahallesi Tomsu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, önceden husumetli oldukları iddia edilen 2 grup arasında kavga çıktı. Tabanca ve tüfeklerle ateş edilen kavgada taraflardan bir kişi bacağından vurularak yaralanırken, kavganın meydana geldiği ikametin yan tarafındaki evde bulunan 12 yaşındaki bir kız çocuğu da seken saçmalardan birinin boğazına isabet etmesiyle ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de ateş ederek kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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