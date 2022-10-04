Hüseyin Akay: “Pancar alım fiyatı makul, saksıya bile ekim yapmak isteyenler olacak”

Bu yılki şeker pancarı alım fiyatı üçüncü defa güncellendi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi tarafından açıklanan rakamlara göre şeker pancarı alım fiyatı geçen yıla kıyasla yüzde 245 arttırılarak ton başına 1.400 lira olarak belirlendi. Ayrıca pancar üretim kotasını tamamlayan üreticilere ton başına 50 TL kota tamamlama primi de verilecek.

Kayseri Şeker, Boğazlıyan Şeker ve Turhal Şeker fabrikalarını bünyesinde bulunduran Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, yıl içinde 3 defa güncellenen alım fiyatlarını değerlendirdi. Özellikle bahar aylarında üreticinin pancara biraz mesafeli durduğunu belirten Akay, açıklanan fiyatın makul düzeyde olduğunu söyledi. “Daha önce 875 lira açıklanan alım ve avans fiyatı güncellenmeseydi ciddi sıkıntı olacaktı” diyen Akay, “Bu kadar (pancar) ekilmeyecekti. Onun için de biz avans fiyat çerçevesinde maliyetlere göre yeni değerlendirme yapacağımızı ifade etmiştik. Bu çerçevede bu maliyet hesaplamaları yapıldı. Şimdi görüyorum ki diğer ürünlerle kıyasladığımız zaman şeker pancarını makul şekilde değerlendirildiğinde makul bir fiyat olduğu kanaatindeyim. Çiftçilerimizden gelen tepkiler bunu da gösteriyor. Ne yapsanız memnun edemeyeceğiniz insanlar da vardır. Ben bu fiyatın makul olduğu inancındayım. Bunun kota tamamlama primi, nakliyesi, küspe bedeli ve dolar primi var. Bütün bunları üst üste koyduğunuz zaman ton başına bin 600 - bin 700 liraya gelen bir rakam oluşuyor. Bu da ton başına yaklaşık 600 - 650 lira kadar kâr marjı ortaya çıkaracak” diye konuştu.

‘SAKSIYA BİLE PANCAR EKMEK İSTEYENLER OLABİLİR’

Gelecek adına şeker pancarı için olumlu bir bakış açısı oluştuğunu vurgulayan Hüseyin Akay, yüksek alım fiyatının üreticiyi pancar ekmeye yönelteceğini söyledi. Akay, “Şöyle bir benzetme yapmak gerekirse; bu fiyatlarla belki saksıya bile pancar ekmek isteyenler olacak” dedi.

Pancar üretim maliyetlerinin şekerin de fiyatını belirlediğini belirten Akay, şeker fiyatlarının fabrikaların zarar etmeyeceği şekilde düzenlenmesi gerektiğini vurguladı. Akay, “Türkiye’deki genel üretimin ne kadar olduğu ortaya çıktıktan sonra gelecek seneyle ilgili yeni değerlendirmeler ortaya çıkabilir. Tabi pancar fiyatlarının artmasında maliyetlerin çok artmasının etkisi var. Pancarın maliyetinin artması da şeker fiyatlarını etkiliyor. Şeker fiyatlarının da fabrikaların zarar etmeyeceği şekilde düzenlenmesi ve uygulanması lazım” diye konuştu.