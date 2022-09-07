Hürriyet'te 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı

 Kayseri'de 3 katlı bir apartmanın çatı katında yangın çıktı. Yangın kısa süre içerisinde kontrol altına alındı.

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  • 07.09.2022 18:08
  • Güncelleme: 07.09.2022 18:08
Hürriyet'te 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı

Yangın, Melikgazi ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi Ebru Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın çatı katında başladı. Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın sıra sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Olayda can kaybı yaşanmazken, büyük çapta maddi hasar oluştuğu bildirildi. 
Yangının çıkış sebebi, itfaiyenin hazırlayacağı rapor sonrası ortaya çıkacak. İnceleme yapan polis ekipleri, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

1ha

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