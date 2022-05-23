Hürmetçi Sazlığı'nda leyleklerden görsel şölen

Ramsar kriterlerine göre uluslararası öneme sahip sulak alan olarak ilan edilen Hürmetçi Sazlığı'nda her yıl düzenli olarak Afrika'nın kuzey bölgelerinden gelen leyleklerin, uğrak yeri olan Hürmetçi Sazlığına ulaştı. Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan bölgenin turistik açıdan ayrı bir öneme sahip olduğunu belirterek, fotoğraf tutkunlarını bölgeye davet etti.

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  • 23.05.2022 11:09
  • Güncelleme: 23.05.2022 12:17
Hürmetçi Sazlığı'nda leyleklerden görsel şölen
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Ramsar kriterlerine göre uluslararası öneme sahip sulak alan olarak ilan edilen Hürmetçi Sazlığı’nda her yıl düzenli olarak Afrika’nın kuzey bölgelerinden gelen leyleklerin, uğrak yeri olan Hürmetçi Sazlığına ulaştı. Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan bölgenin turistik açıdan ayrı bir öneme sahip olduğunu belirterek, fotoğraf tutkunlarını bölgeye davet etti.

Avrupa, Asya ve Afrika kuş göç yolu üzerinde bulunan ve bünyesinde bulundurduğu geniş sulak alan ile de büyük akbalıkçıl, gri balıkçıl, küçük kuğu, ötücü kuğu, angıt, suna, yeşilbaş ördek, kılkuyruk, saz tavuğu, sakarmeke, saz delicesi, uzun bacak, küçük balaban, kaşıkçı, leylek, sığırcık, kırlangıç, tepeli toygar, ibibik, Avrupa arı kuşu, akkuyruk sallayan, yalıçapkını, serçe ve saksağan gibi birçok kuş türünü barındıran Hürmetçi Sazlığı, Kuzey Afrika’dan gelen birçok leyleğe de ev sahipliği yapıyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda Hürmetçi Sazlığı’nda mola veren leylekler, daha önceden yaptıkları yuvalarında görüntülendi. Hürmetçi Sazlığı’nın sulak alanında beslenen leylekler mola sürelerinde yuvalarının onarımı ve yavrularıyla da ilgileniyorlar.

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan’da tarım ve hayvancılık bölgesi olan Hürmetçi’nin doğal güzelliklerini keşfetmek için fotoğraf sanatçılarını ve vatandaşları bölgeye davet etti. Özdoğan, tarım alanın dışında gerek yılkı atları gerekse çeşitli kuşlara ev sahipliği yapan Hürmetçi Sazlığının görülmeye değer bir yer olduğunu bu bölgede yapılan çalışmalarla ilginin daha da arttığını kaydetti.

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İHA

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