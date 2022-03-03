Hürmetçi Sazlığı fotoğrafçılar için eşsiz mekan

Kayseri'nin zengin faunistik yapısıyla uğrak noktası olan Hürmetçi Sazlığı, sulak alanı ile göçmen kuşlar için konaklama yılkı atları için yuva olurken, fotoğrafçılar ve ziyaretçilere ise eşsiz bir deneyim sunuyor.

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  • 03.03.2022 13:01
  • Güncelleme: 03.03.2022 13:15
Hürmetçi Sazlığı fotoğrafçılar için eşsiz mekan
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin zengin faunistik yapısıyla uğrak noktası olan Hürmetçi Sazlığı, sulak alanı ile göçmen kuşlar için konaklama yılkı atları için yuva olurken, fotoğrafçılar ve ziyaretçilere ise eşsiz bir deneyim sunuyor.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar sorumluluk alanlardan olan Hürmetçi Sazlığı Sulak alanı 2004 yılında ’Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan’ olarak ilan edildi. Kayseri Merkezine 5 kilometre uzaklıkta olan Hürmetçi Sazlığı, Organize Sanayi Bölgesi’nin yanında yer alırken, yerleşim yerlerine çok yakın olmasına rağmen biyoçeşitlilik açısından oldukça zengin bir yapıya sahip. Yapılan arazi çalışmaları ve literatür taramaları sonucunda sazlıkta 129 kuş türü kaydedilirken, alanda yaşayan ve bir tür Anadolu yarış atı olan yılkı atları da Hürmetçi Sazlığı’nın simgesi haline geldi.

Alanın yapısı itibariyle sulak alan olması yerel halkın başlıca geçim kaynağının mandacılık olmasına neden olurken, bölgenin manda yoğurdu ve kaymağı popüler hale geldi.

İHA

Kayseri Gündem
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