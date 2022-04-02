Hurma kanseri önlediği gibi tok tutuyor

Beslenme ve Diyet Uzmanı Cansu Arslan, hurmanın vitamin ve mineral bakımından zengin olduğunu, kanseri önlediği gibi sindirim süresi uzun olduğu için tokluk hissi sağladığını söyledi.

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  • 02.04.2022 10:00
  • Güncelleme: 02.04.2022 10:00
Hurma kanseri önlediği gibi tok tutuyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Beslenme ve Diyet Uzmanı Cansu Arslan, hurmanın vitamin ve mineral bakımından zengin olduğunu, kanseri önlediği gibi sindirim süresi uzun olduğu için tokluk hissi sağladığını söyledi.

Medicana Sivas Hastanesi Bariatrik Cerrahi Diyetisyeni Cansu Arslan Ramazanda hurma tüketimiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Ramazan ayının gelmesiyle sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden olan hurmanın birçok faydası bulunuyor. Diyetisyen Arslan, hurmanın kanseri önlediği gibi tokluk hissini arttırdığını söyledi.

“Kanser olmak üzere pek çok hastalık için önleyici”

Medicana Sivas Hastanesi Bariatrik Cerrahi Diyetisyeni Cansu Arslan, hurmanın güçlü antioksidan içerdiği olduğunu ifade ederek, “Ramazanla birlikte sofralarımızda daha sık yer alan hurma iyi bir lif kaynağıdır. A, B1, B2 vitaminlerinden ve kalsiyum, demir, çinko minerallerinden zengindir. Sindirim süresi uzun olduğu için tokluk sağlar, tansiyon ve şeker dengesi üzerine olumlu etkileri bulunur. Günlük hurma tüketimimiz 5 taneyi geçmeden beslenmemizde her zaman yer alabilir. Ayrıca hurma güçlü antioksidan etkiye sahiptir vücuttaki serbest radikal dediğimiz bileşenlerin uzaklaştırılmasına katkı sağladığı için başta kanser olmak üzere pek çok hastalık için önleyicidir. Kilo korumada da kullanılan iyi bir besin olan hurma şeker yerine kullanılabilir” şeklinde konuştu.

Ramazanda tüketimi arttırıyor

Ramazan ayının gelmesi ile hurma satışlarında da artış gözlendi. İftar ve sahur için hurma satın alan Mustafa Kurtulan, hurmanın tok tuttuğunu belirtip, “Ramazan aylarında hurma tüketimimiz biraz daha artıyor. Çünkü halkımız ramazan ve hurmayı artık bütünleşmiş olarak görüyor. Tabi bizde öyle görüyoruz. Ramazan aylarında soframızdan eksik etmiyoruz. Birçok faydası olduğunu söyleyen uzmanlar var. Sahur vaktinde hurmayı daha çok tüketiyoruz. Çünkü bize tokluk hissini daha çok veriyor” dedi.

“Satıcılar memnun”

Hurma satıcısı Mehmet Düz Arduş; "Malum 2 yıldır virüsten dolayı pandemi sürecindeydik, ramazan ayları biraz durgun geçti ama bu yıl itibariyle çok güzel işlerimiz, hurma satışlarımız da güzel. Hurma malum Müslümanların en güzel meyvelerinden biri diyebiliriz. Özellikle ramazan ayında en çok tükettiğimiz şeylerden biridir ve tok tutucu özelliği vardır. Bu yüzden tercih ediliyor" dedi.

İHA

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