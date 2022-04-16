Hulusi Akar: 'Kayseri havacılık sektöründe köklü bir tecrübeye sahip'

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın katılımıyla 'Kayseri Uçak Fabrikası Kitabı Tanıtım Etkinliği' gerçekleştirildi.

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  • 16.04.2022 08:57
  • Güncelleme: 16.04.2022 08:57
Hulusi Akar: 'Kayseri havacılık sektöründe köklü bir tecrübeye sahip'

 Kayseri 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde 'Kayseri Uçak Fabrikası Kitabı Tanıtım Etkinliği" gerçekleştirdi. Programa Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri AK Parti Milletvekilleri, Kayseri AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri MHP İl Başkanı Adnan İnce Toprak, gaziler, şehit yakınları ve protokol üyeleri katılım sağladı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Kayseri Uçak Fabrikası Kitabı editörü Dr.Öğr.Üyesi Neslihan Altuncuoğlu kitap hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Bilgilendirme sonrasında Konuşma yapan Erciyes Üniversitesi Rektörü Mustafa Çalış, "Bugün hep birlikte gerçekleştirdiğimiz etkinliğin gururunu yaşıyoruz. Bu eser başta üniversitemiz olmak üzere ilgili kurumların katkılarıyla yayın hayatına kazandırılmıştır. Erciyes Üniversitesi eğitim öğretim faaliyetlerinin yanı sıra ülkemiz için gerekli olan yenilikler için ilgili kurumlarla çalışmakta. Geçmişimizden ibret alarak geleceğimize ışık tutacağına inandığım bu eser için katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. 

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Sayın bakanımızın tavsiyeleri doğrultusunda bu anlamlı çalışmanın yapımına karar verdiğimizde pandemi dönemindeydik. O zamandan sonra yapılan çalışmalar sonucunda bu eser ortaya çıktı. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. 1920'li yıllar Kayseri'de elektrik bile yoktu daha sonra Cumhuriyet kurulmuş ve Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde Kayseri'de uçak fabrikası kuruldu. Demek ki burada bir fabrika kurulma kararı alındığından Kayseri stratejik bir yer. Demir yolumuz yoktu daha sonraki süreçte 1927'li yıllarda demir yolumuz getirildi" ifadelerini kullandı.

"KAYSERİMİZ ÜLKEMİZE BİR ESER DAHA KAZANDIRDI"


Kayseri'de olmanın memnuniyetini duyduğunun altını çizen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, " Bir çok alanda öncü olan Kayserimizin bir eser daha kazandırmasının haklı gururunu yaşıyorum. Bu güzide eserin ortaya çıkmasında etkisi olan herkese teşekkür ediyorum. Şehirlerin ruhunu yansıtan önemli semboller vardır. Burasıda Kayserimizle özleşen sembollerden bir tanesi. Ülkemizin ve Kayserimizin yüz akı olan fabrikamız faaliyetlerinin başarıyla sürdürmekte. Kayseri havacılık sektöründe köklü bir tecrübeye sahip. Geçmişten bugüne ulaşan toplumlar hafızalarını koruyabildikleri sürece geleceğe güvenle ilerleyebilirler" diye konuştu.

1ha

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