Hukukçu Çetin: 'Kira artışında yüzde 25 sınırı, TÜFE oranına göre değişebilir'

Kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan yasanın amacının, fahiş kira artışlarının önüne geçmek olduğu vurgulandı.

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  • 25.09.2022 10:58
  • Güncelleme: 25.09.2022 11:01
Hukukçu Çetin: 'Kira artışında yüzde 25 sınırı, TÜFE oranına göre değişebilir'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yasaya göre yüzde 25 sınırının, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranının yüzde 25’ten yüksek olması halinde uygulanacağını belirten Hukukçu Merve Aygün Çetin, TÜFE’nin yüzde 25’in altında olması halinde ise kira artışında o oranın uygulanacağını vurguladı. 

Konut kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan yasa, 11 Haziran 2022’de Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasa ile kira bedeline ilişkin anlaşmalar, bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek. 

Artan kira bedelleri ve kira ilişkileri nedeniyle ortaya çıkan sosyal ve hukuki birçok çatışma nedeniyle bir ihtiyaç doğduğunu belirten Hukukçu Merve Aygün Çetin, “Türk Borçlar Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair kanunla, borçlar kanunun kira sözleşmesine dair düzenlemelere bir yenisi eklendi. Kira artış oranı üst sınırının yüzde 25 ile sınırlandırılması. 2023 yılı 1 Temmuz tarihine kadar geçerli olacak. Yasa koyucu, yüzde 25 oranını belirleyerek kira bedellerinde fahiş artırımların yapılmasının önüne geçmiştir” ifadelerini kullandı.

‘EĞER Kİ TÜFE YÜZDE 25’TEN YUKARIDAYSA YÜZDE 25 ÜST SINIR UYGULANACAKTIR’

Kira fiyatlarında yüzde 25 üst sınırın uygulanmasında TÜFE oranını da baz alınacağını dile getiren Hukukçu Çetin, “Eğer kira sözleşmesinde belirli bir oran yoksa yasal oran bilindiği üzere Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranıydı. Kira bedellerinde artış her yıl 1 yıllık TÜFE oranı ortalamasında yapılmaktaydı. Ancak ülkemizdeki ekonomik değişimler nedeniyle de TÜFE oranlarının oldukça yüksek bir rakam ve orana tekabül etmesi sebebiyle böyle bir artış belirleme yoluna gidilmiştir. Bu nedenle haziran ayından itibaren geçerli olmak üzere 2023 yılı 1 Temmuz tarihine kadar yapılacak olan artışlarda yüzde 25 üst sınırı uygulanacaktır. Ancak şöyle bir detay bulunmaktadır. Yüzde 25 üst sınır eğer ki TÜFE yüzde 25’ten yukarıdaysa uygulanacaktır. Şayet TÜFE yüzde 25’in altına düşerse daha düşük oran olan TÜFE oranı uygulanacaktır. Bu bakımdan da kiracıların da, kiraya verenlerin de yeni gelen bu yasa değişikliğine dikkat etmesi gerekmektedir. Aksi takdirde herhangi bir hukuki ihtilafa konu olması halinde tarafların hak kaybı yaşaması muhtemeldir” şeklinde konuştu.

1ha

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