Hukukçu Çetin: 'Haklı gerekçe olmaksızın kiracının tahliye edilmesi kolay değil'

 Son aylarda mülk sahipleri ile kiracıların birbiriyle başı dertte. Kiracısını çıkartarak başka birisine daha yüksekten kiralamak isteyen ev sahiplerinin de sayısı artıyor.

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  • 15.09.2022 14:59
  • Güncelleme: 15.09.2022 14:59
Hukukçu Çetin: 'Haklı gerekçe olmaksızın kiracının tahliye edilmesi kolay değil'

Mağduriyetlerin yaşanmaması için anlaşmazlıklarda hukuk devreye giriyor. Ev sahibinin sözleşme süresi dolmadan evi tahliye etmesinin hukuken kolay olmadığına işaret eden hukukçu Merve Aygün Çetin, tahliye için haklı ve doğru gerekçelerin olması gerektiğine dikkat çekti. 

Enflasyonla birlikte artan fiyatlar, her sektörü etkiledi. Maliyet artışları emlak kiralarını da olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Ancak bazı mülk sahipleri, taşınmazını daha yüksekten kiraya verebilmek için kiracılarını çıkarmanın yol ve yöntemlerini arar oldu. Bu durum kiracıları mağdur ederken, tahliyelerin haklı gerekçelere dayanması gerektiği belirtildi. Ev sahibinin kiracısını hangi durumlarda çıkarabileceği konusunda bilgi veren Hukukçu Merve Aygün Çetin “Ev sahibi kiracısını gereksinim nedeniyle evden çıkarabilir. Ancak bunun sıkı sıkıya bağlı şartları vardır. Öncelikle kira sözleşmesi iki şekilde sona erebilir. Bir, bildirim yoluyla, iki, dava yoluyla. Kiraya verenin bildirimle sözleşmeyi sona erdirmesi kiracısını tahliye ettirmesi oldukça zor bir yol olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak dava yoluyla kiracıyı tahliye ettirmeye baktığımızda eğer ki kiraya veren bakımından haklı nedenler varsa, kiracıdan kaynaklanan problemler nedeniyle kiraya veren kişi konutun tahliyesini dava yoluyla talep edebilir. Kiraya verenin gereksinim nedeniyle tahliyesi de dava yoluyla tahliye türlerinden biridir. Ev sahibi kendisinin üst soyunun yani anne babasının, alt soyunun yani çocuklarının ya da bakmakla yükümlü olduğu bir diğer kimsenin ihtiyacı olduğundan dolayı, kiralanın tahliye edilmesini talep edebilmektedir. Ancak şöyle bir sıkıntı meydana geliyor. Bu durumu kötüye kullanmak isteyen kiraya verenler tazminat yükümlülüğü ile karşı karşıya kalabiliyorlar. Baktığımızda hukuk düzeni dürüstlük kuralına aykırı, kötü niyetle hareket edilmiş hiçbir eylemi korumamaktadır. Kiraya veren eğer ki kiracısını kira bedelinin düşüklüğü, kira artışının istediği kadar yapılmaması gibi nedenlerle veya ‘ihtiyacım var’ diyerek çıkarmaya çalışırsa ve burayı kendisi kullanmaz da bir başkasına kullandırırsa, kiracının bir yıllık kira kadar tazminat talep etme hakkı olduğunu söyleyebiliriz” şeklinde konuştu.

KİRAYA VEREN, SÖZLEŞME SÜRESİ BİTİMİ NEDENİYLE İHTAR ÇEKERSE GEÇERLİLİĞİ OLMAYACAKTIR

Dava yoluyla tahliyede ise kiraya verenin de oldukça geniş hakları bulunduğunu söyleyen Çetin “Bir yıllık kira döneminde kiracı eğer ki bir yılın sonunda kira sözleşmesine devam etmek istemiyorsa sürenin bitiminden 15 gün önce bir bildirimde bulunarak kiraya verene evden çıkacağını, kira sözleşmesine devam etmeyeceğini bildirebilir. Ama ikinci bir yol olarak kiraya veren süre bitimi nedeniyle ihtar çekerse bu ihtarın hiçbir geçerliliği olmayacaktır. Çünkü kiraya veren sadece sürenin bitimine dayanarak konutu tahliye ettiremez. Ancak kiraya veren kira sözleşmesinin 10 yılı doldurmasının akabinde yeni dönemin bitmesinden 3 ay önce kiracıya bildirimde bulunursa kiralananı tahliye ettirebileceğini ileri sürmektedir. Bakın şu detay çok önemli bu bildirim suretiyle tahliyede böyledir. Dava yoluyla tahliyede ise kiraya verenin de oldukça geniş hakları bulunduğunu söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

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