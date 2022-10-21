Hukukçu Çetin: Dezenformasyon Yasası, doğru işletilmezse sıkıntı doğurabilir

 Hukukçu Merve Aygün Çetin, yeni çıkarılan Dezenformasyon Yasası'nın doğru işletilmemesi halinde kişi ve basın kuruluşlarına sıkıntı doğurabileceğini söyledi. 

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  • 21.10.2022 15:52
  • Güncelleme: 21.10.2022 15:52
Hukukçu Çetin: Dezenformasyon Yasası, doğru işletilmezse sıkıntı doğurabilir

Görüşmeleri sırasında sert tartışmalara da sahne olan Dezenformasyon Yasası, AK Parti ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla Meclis’ten geçti. Muhalefet, yasanın yanıltıcı bilgi yayanlara hapis cezası getiren maddesi başta olmak üzere yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yasa halen tartışılmaya devam ediyor. Hukukçu Merve Aygün Çetin, yasa hakkında bilgi verdi. Yasanın, yanıltıcı bilgi yayanların cezalandırılması için çıkarıldığını belirten Çetin, “Dezenformasyon Yasası’yla halkı yanıltıcı bilgiye sürükleyen ayrıcalık gözetmeksizin her kesime, iç ve dış siyaset, genel kamu güvenliği, genel sağlık konularında vatandaşı manipüle edecek, çarpıtıcı bilgileri aktaracak olan kimselerin cezalandırılması ön görülmüştür” dedi. 

‘YASA DOĞRU KULLANILMAZSA SIKINTI MEYDANA GELEBİLİR’

Dezenformasyon Yasası’nın doğru işletilmemesi halinde birçok vatandaşın ve basın yayın kuruluşunun problem yaşayabileceğini belirten Çetin, “Manipülasyonu önlemek amacıyla getirilen bu kanun hükmü, amacına hizmet ederse birçok yanıltıcı bilgiyi halkı kin ve düşmanlığa yöneltilmesinin önüne geçilecektir. Ancak doğru kullanılmaz ise de birçok vatandaşımız ve basın yayın kuruluşu için sıkıntı meydana gelebilir. Şöyle ki; bu kanunun çıkış amaçlarından biri de ülkemize gelmiş, mülteci statüsünde olan yabancı kişilerin, kimseler karıştıkları suçlara dair bir paylaşım, yorum yapıldığında şayet bu bilgiler gerçeği yansıtmıyorsa burada dezenformasyon yasasının devreye girebileceğini ve cezalandırma hükmüyle karşı karşıya kalınabileceğini söylemek mümkündür. Bu nedenle öncelikle basın yayın kuruluşlarının ve sosyal medyada ‘retweet’ adı altında bir paylaşımı tekrarlayan kimselerin dikkatli olması gerektiğini söyleyebiliriz” şeklinde konuştu.

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