Hudapar İl Başkanı Çalhan'dan gazetemize ziyaret

Hudapar Kayseri İl Başkanı Mehmet Çalhan, gazetemize ziyarette bulundu.

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  • 09.09.2022 16:44
  • Güncelleme: 09.09.2022 16:44
Hudapar İl Başkanı Çalhan'dan gazetemize ziyaret

Hudapar İl Başkanı Mehmet Çalhan ve beraberindekiler, gazetemize ziyarette bulunarak, gazetemiz sahibi Osman Gerçek'le ülke ve yerel siyaset konusunda bilgiler verdiler.

Ülke genelinde teşkilatlandıklarını belirten İl Başkanı Mehmet Çalhan, her zaman kimden gelirse gelsin iyinin yanında olduklarını, yine kimden gelirse gelsin, kötünün karşısında olduklarını ifade etti. Siyaset ve dava misyonuyla halkla buluşmaya devam ettiklerini belirten Çalhan önümüzdeki seçim dönemi ve ittifakarda nasıl bir politikaları izleyecekleri konusunda karar vermenin henüz erken olduğunu, önümüzdeki 9 ay zarfında çok şeyin değişebileceğini belirtti.

Haber Merkezi

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