Hobi olarak başladığı resimde ilk kişisel sergisini açtı

Kırşehirli hemşire hobi olarak 2008 yılında başladığı resim merakı sonrası aldığı eğitimle ilk kişisel sergisini açtı.

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  • 26.05.2022 08:29
  • Güncelleme: 26.05.2022 08:29
Hobi olarak başladığı resimde ilk kişisel sergisini açtı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kırşehirli hemşire hobi olarak 2008 yılında başladığı resim merakı sonrası aldığı eğitimle ilk kişisel sergisini açtı.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde insan portreleri temasını işlediği sergide tuval üzerine yağlı boya çalışmaları yapan Sibel Kuzu ilk kişisel sergisini de açmanın mutluluğunu yaşıyor. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Bölümü mezunu olan Kuzu, resim çalışmalarıyla 2008 yılında hobi olarak ilgilenmeye başladığını söyleyerek, "2008 Yılında hobi olarak resimle ilgilenmeye başladım. 2015 Yılında ise akademik seviyede desen dersleri eğitimi aldım. İlk kişisel sergimi açmakta memleketim Kırşehir’de nasip oldu" dedi.

Hemşire olarak Kırşehir Devlet Hastanesinde görev yapan Kuzu, 2008 Yılından itibaren 13 farklı sergiye katılırken, resimlerinin ana temasını ise insan portreleri oluşturuyor.

İHA

Kayseri Gündem
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