Hobi bahçeleri kullanım süresi 1 yıl uzatıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısı, belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. 65 madde görüşülerek karara bağlandı. 10 bini aşkın vatandaşın kura beklediği hobi bahçeleriyle ilgili konu da meclisin gündemindeydi. Hobi bahçesi sahiplerinin hak sürelerinin uzatılması önergesi oy çokluğu ile kabul edildi. Alınan kararla hobi bahçesi kuralarının 1 yıl daha ertelendiği açıklandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 1800 adet yeni hobi bahçesinin yapılacağını duyurdu. Kura çekimi, yeni hobi bahçelerinin tamamlanmasından sonra gerçekleştirileceği kaydedildi.