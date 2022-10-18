Hititlere ait saray ve tapınak kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor

Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, dünya tarihinin 3 bin 500 yıllık geçmişi ile bilinen en eski mozaiğinin çıkarıldığı Uşaklı Höyük'te, Hititlere ait saray ve tapınak kalıntılarının bulunması için çalışmalar devam ediyor.

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  • 18.10.2022 11:07
  • Güncelleme: 18.10.2022 11:07
Hititlere ait saray ve tapınak kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, dünya tarihinin 3 bin 500 yıllık geçmişi ile bilinen en eski mozaiğinin çıkarıldığı Uşaklı Höyük’te, Hititlere ait saray ve tapınak kalıntılarının bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Yozgat’ın Sorgun ilçesi Büyüktaşlık köyü sınırları içerisinde yer alan Uşaklı Höyük’te, 5 bin yıl öncesine ait bulgular, fırça ve mala darbesiyle özenle gün yüzüne çıkarılmaya çalışılıyor. Kültür Varlıkları ve Müzeler Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizmi Müdürlüğü ile İtalyan Pisa Üniversitesinin ortaklaşa yürüttüğü kazı çalışmaları, 30 kişilik bir ekiple devam ediyor. Bünyesinde Hititler, Romalılar gibi medeniyetlerin izlerini barındıran Uşaklı Höyük’te yaklaşık 2 ay önce başlayan kazı çalışmaları, ekim ayı sonunda tamamlanacak.

Hitit ayin yeri kalıntılarına rastlandı

Geçen yıl Uşaklıhöyük’te yapılan kazı çalışmalarında, farklı büyüklük ve düzensiz şekillere sahip 3 bin 147 adet taştan oluşan, 3 metreye 7 metrelik bir alana döşenmiş olan geometrik desenli 3 bin 500 yıllık tarihi ile dünyanın bilinen en eski mozaiğinin keşfedilmesinin ardından; bu yıl da saray ve tapınak kalıntılarının bulunması için çalışmalar sürüyor. Bu yıl yapılan kazı çalışmaları sonunda ise Hititlere ait ayin yerinin kalıntılarının ortaya çıktığı tahmin edilirken, kazı alanının bir bölümünde biri erkek, iki kadın ve bir çocuk mezarının da ortaya çıktığı tespit edildi. Yapılan kazılarda elde edilen bulgular, akademisyenler tarafından değerlendirilerek kayıt altına alınıyor.

“Hitit ve Roma dönemine ait buluntular var”

Ay sonuna kadar kazı çalışmalarının tamamlanacağını bildiren Kazı Başkanı Pisa Üniversitesinden Anacleto D’Agostino, bu yıl yaptıkları kazılarda Roma dönemine ait mezarların bulunduğunu, mezardan çıkan iskeletlerin ise incelendiğini söyledi. D’Agostino, "Bu proje, Türk-İtalyan arkeoloji projesidir. Bu alanda Ev ve Demir Çağı duvar buluntusu var. Başlangıç alanında Hitit ve Roma dönemi buluntuları var. Çok önemli bir mozaik, milattan önce bin 500 yıllarına ait. Belki ilk mozaik Akdeniz bölgesinde var, bu daha eski. Bu proje 2008 yılında başladı, önce yüzey araştırmaları yapıldı, 4 yıldan sonra kazılara başladık” dedi.

“Roma dönemine ait mezarlar ortaya çıktı”

D’Agostino, açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü:

“Bu yıl Roma dönemine ait mezarlar var, 4 iskeletten 2’si çocuk, bir erkek ve bir kadın 40-45 yaşlarında. Çok enteresan, antropologlar iskeletler üzerinde çalışıyor. Burada çok mezar var. Ama biz şimdi Hitit dönemini ilk olarak araştırıyoruz. Bu bölge tarih için çok önemli. Normalde çok çanak çömlek var. Binalar, tapınaklar, Hitit sarayı var, birçok kemik var, hayvan kemikleri var. Bu çok önemli, çünkü ne yiyorlar haber veriyor.”

“Ev ekonomisine katkı sağlıyoruz”

Kazı alanında çalışan işçilerden Musa Poyraz ise “Burada dünyanın en eski mozaiğinin bulunduğu kazı alanında çalışıyoruz. 3 bin 500 yıllık tarihi gün yüzüne çıkarıyoruz. Yaz dönemi burada çalışıyoruz ve evimize destek oluyoruz” şeklinde konuştu.

Şaban Poyraz da, “Bu kazı alanına biz yazın geliyoruz, ev ekonomimize destek oluyoruz. Burada kazı yapıyoruz. Burada 3 bin 500 yıllık dünyanın en eski mozaiğini gün yüzüne çıkarıyoruz” ifadelerini kullandı.

İHA

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