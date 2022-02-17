Hırsızlık yapan kişilere tutuklama
Kayseri'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
- 17.02.2022 19:18
- Güncelleme: 17.02.2022 19:18
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince kent genelinde gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde metruk binadan demir hırsızlığı yaptığı tespit edilen U.A., M.D., ve M.A., isimli 3 şahıs suçüstü yakalandı. Şüpheliler, adli sağlık kontrolü işleminden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
M.D., ve M.A., çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. U.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1ha
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