Hırsızlık yapan kişilere tutuklama

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince kent genelinde gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde metruk binadan demir hırsızlığı yaptığı tespit edilen U.A., M.D., ve M.A., isimli 3 şahıs suçüstü yakalandı. Şüpheliler, adli sağlık kontrolü işleminden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

M.D., ve M.A., çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. U.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.