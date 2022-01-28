Hırsızlık yapan 3 şahıs jandarma dedektifleri tarafından yakalandı

Kayseri’de hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 kişi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, Kocasinan ve Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlıkları ve JASAT tarafından yapılan çalışmalarda 3 kişinin hırsızlık yaptığı tespit edildi. JASAT tarafından hırsızların yakalanmasına yönelik yapılan çalışma sonucunda A.E., M.Y. ve G.G.’nin kiralık araç ile hırsızlık olaylarını işledikleri tespit edildi. Şüpheli 3 şahıs, JASAT tarafından yakalandı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.