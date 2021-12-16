Hırsızlık şüphelisinin ifadesi 'pes' dedirtti

Nevşehir'de 100 bin TL değerinde altın çaldığı belirlenen hırsızlık şüphelisi emniyetteki ifadesinde 'Çaldım ama kime sattığımı hatırlamıyorum' dedi.

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  • Güncelleme: 16.12.2021 12:29
Hırsızlık şüphelisinin ifadesi 'pes' dedirtti
Nevşehir'de 100 bin TL değerinde altın çaldığı belirlenen hırsızlık şüphelisi; emniyetteki ifadesinde 'Çaldım ama kime sattığımı hatırlamıyorum' dedi.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir’de 100 bin TL değerinde altın çaldığı belirlenen hırsızlık şüphelisi; emniyetteki ifadesinde “Çaldım ama kime sattığımı hatırlamıyorum” dedi.

Edinilen bilgiye göre E.K. isimli şahıs geçtiğimiz haftalarda Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde bir eve girerek yaklaşık değeri 100 bin TL olan altın takı ve değerli eşya çaldı. Polis ekipleri kısa sürede hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsın kimliğini belirleyerek yakalanması için çalışma başlattı. Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada ’evden hırsızlık’ şüphesiyle aranan E.K. isimli şahız göz altına alındı. Şahsın üzerinde yapılan aramada üzerinde bir miktar uyuşturucu madde de ele geçirildi. Gözaltına alınan E.K.; emniyette verdiği ifadesinde ”Çaldım ama kime sattığımı hatırlamıyorum. Nevşehir, Kayseri, Adana nereye sattığımı bilmiyorum. Sarraflara sattım. Karşılığında para aldım. Paraları da harcadım. Uyuşturucunun etkisindeydim” dediği öğrenildi. Polis ekipleri tarafından yapılan araştırmada kentte bir sarraf hakkında ’Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi’ suçlarından işlem başlatıldı.

’Evden Hırsızlık ve Konut Dokunulmazlığının İhlali’ ve ’Uyuşturucu madde kullanmak’ suçlarından adli makamlara sevk edilen E.K. işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İhlas Haber Ajansı

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