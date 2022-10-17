Hırsızlık şüphelisi 4 kişi böyle yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, hırsızlık şüphelisi 4 kişi yakalandı.
- 17.10.2022 10:19
- Güncelleme: 17.10.2022 13:32
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri’de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, hırsızlık şüphelisi 4 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kentte hırsızlık olaylarına karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler bu çerçevede, farklı hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen 4 kişinin yerini tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli şahısları kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.
4 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
İHA
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